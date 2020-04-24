Euronews: горький опыт кризисов помог Греции оперативно предотвратить эпидемию

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Der Spiegel: горькая пилюля — «Октоберфест» пал жертвой коронавируса Der Spiegel
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Чемпион UFC Волкановски предложил бой Магомедшарипову
Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски поинтересовался готовностью россиянина Забита Магомедшарипова выйти с ним на поединок на турнире, который организация может провести на частном острове.
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Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Эпидемиолог рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции
Выход из режима самоизоляции в России должен быть поэтапным, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов.
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Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.
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СМИ: В Германии могут обязать футболистов играть в масках
Всех футболистов немецкой Бундеслиги могут обязать играть в масках после возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Саакашвили назвал себя абсолютным сторонником мира с Россией
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией».
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Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в «Милане»
Шведский форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
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Число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило 60 тысяч
Число излечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии превысило 60 тыс.
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Аршавин выступает за то, чтобы доиграть сезон РПЛ
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение по поводу возобновления розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Песков ответил на вопрос о новых решениях по самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для принятия решения о возможном продлении режима самоизоляции в стране ещё есть время.
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Буланова выписалась из больницы
Российская певица Татьяна Буланова выписалась из больницы.
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Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть
Власти выполнят все социальные выплаты и обязательства вне зависимости от того, какая будет складываться цена на нефть, заявил министр экономического развития Максим Решетников в эфире «Россия 24».
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Чемпионат Нидерландов по футболу досрочно завершён без определения победителя
Розыгрыш нидерландской Эредивизи сезона-2019/20 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.
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S&P ухудшило прогноз по снижению ВВП России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по снижению ВВП России.
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Украинского футболиста дисквалифицировали на пять матчей чемпионата Белоруссии за нападение на арбитра
Украинский защитник клуба «Динамо-Брест» Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей чемпионата Белоруссии по футболу из-за конфликта с арбитром.
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Сычёв: классно, что во время пандемии коронавируса есть чемпионат Белоруссии
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв выразил удовлетворение тем фактом, что в период пандемии коронавируса продолжается розыгрыш чемпионата Белоруссии.
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В Молдавии намерены частично отменить ограничения из-за коронавируса
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны решили частично снять ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Сычёв считает, что в его времена футбол и игроки в РПЛ были ярче
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что в 2000-х в РПЛ выступали более мастеровитые игроки, чем сейчас.
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Обляков считает, что пандемия коронавируса не повлияет на футболистов молодёжной сборной России
Полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Иван Обляков высказал мнение, как пауза в сезоне отразится на игроках национальной команды.
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Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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В лесных районах Красноярского края ввели режим ЧС
Власти Красноярского края решили ввести режим чрезвычайной ситуации в лесных районах региона.
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Обляков считает, что сезон РПЛ нужно доиграть
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказал мнение по поводу возобновления розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Минкомсвязь назвала число ожидающих возвращения домой из других стран россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказало, сколько россиян находятся в настоящий момент за границей и ожидают возвращения домой.
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Российские гандболистки квалифицировались на ЧЕ после отмены оставшихся матчей отбора
Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года после отмены оставшихся матчей квалификационного раунда из-за пандемии коронавируса.
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Голикова: система здравоохранения Москвы работает с напряжением
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Эксперт дал прогноз по ситуации с курсом рубля
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
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Полиция Крыма зафиксировала 203 случая нарушения карантина
Замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин рассказал, что за прошедшие сутки было зафиксировано 203 нарушения режима самоизоляции.
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Краснов провёл совещание о работе прокуратуры в условиях пандемии
Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл совещание в формате видеоконференции по вопросам работы и прокурорского надзора в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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В Петербурге пройдёт онлайн-выставка «Ленинградский «Боевой карандаш»
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда откроется онлайн-выставка «Ленинградский «Боевой карандаш».
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В Мособлдуме рассказали о скончавшемся от коронавируса депутате Иване Жукове
Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина рассказала о депутате Иване Жукове, который посмертно получил знак «За доблесть и мужество».
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Академик РАН дал прогноз о второй волне коронавируса
Академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев дал прогноз о второй волне коронавируса в России.
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Психолог оценила идею увеличить срок примирения при расторжении брака
Семейный психолог Светлана Бояринова прокомментировала инициативу об увеличении срока примирения при расторжении брака в два раза.
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В Подмосковье подвели итоги конкурса сочинений к 75-летию Победы
В Московской области подвели итоги конкурса школьных сочинений, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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В Подмосковье оценили идею запуска акции «Бессмертный полк» онлайн
Руководитель штаба подмосковного отделения движения «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов прокомментировал идею перевести памятную акцию в онлайн-формат на фоне коронавируса.
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Инфекционист дала прогноз о сроках разработки вакцины от коронавируса
Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова дала прогноз о сроках разработки вакцины от коронавируса.
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В Петербурге оценили идею ввести штрафы за нарушение дистанции в транспорте
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Егоров оценил инициативу введения штрафов за нарушение дистанции в транспорте.
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В Москве учредили премию имени Чуковского
Правительство Москвы учредило премию имени Корнея Чуковского в области детской литературы.
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В Госдуме оценили идею увеличения срока примирения супругов при разводе
Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Ольга Окунева прокомментировала идею увеличить в два раза срок для примирения супругов при разводе.
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Эксперт оценил ситуацию в российской экономике
Научный сотрудник Центра макроэкономических исследований НИФИ Антон Вотинов прокомментировал ситуацию в российской экономике.
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Гендиректор «Зенита»: выплаты УЕФА за участие игроков в матчах сборных помогут клубу
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что выплаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за вклад в соревнования организации среди национальных сборных станут хорошей помощью для клуба.
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ЦБ ожидает отрицательные темпы роста ВВП до I квартала 2021 года
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в регуляторе ожидают отрицательные темпы роста российского ВВП до I квартала 2021 года.
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В Британии число погибших из-за COVID-19 приблизилось к 20 тысячам
Число погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании превысило 19,5 тыс. человек.
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Бетербиев рассказал о судебном процессе с бывшим менеджером
Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал о судебном процессе со своим бывшим менеджером Анной Ревой.
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Сычёв вспомнил, как Дрогба просил его принести маминых блинов
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв рассказал, что его бывшему партнёру по «Марселю», а впоследствии форварду «Челси» Дидье Дрогба понравились русские блины.
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В Адыгее рассказали о поиске места базирования партизанского отряда «За Родину!»
Поисковики военно-патриотического объединения «Память» из посёлка Суповского нашли информацию о партизанском отряде «За Родину!», который во времена Великой Отечественной войны базировался в Тахтамукайском районе.
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Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости Владивостока
Директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сергей Косиков прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости во Владивостоке.
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VK Fest станет первым в России семидневным онлайн-фестивалем
VK Fest станет первым семидневным онлайн-фестивалем в России. Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте», мероприятие пройдёт с 15 по 21 мая.
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В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Главный инфекционист Приморского края Анна Симакова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе.
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В ТюмГУ прокомментировали разработку инструмента для прогнозирования ситуации с коронавирусом
В Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского государственного университета рассказали о разработке инструмента мониторинга и прогнозирования пандемической ситуации.
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В Минэкономразвития рассказали о ежедневных потерях экономики России
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал ежедневные потери экономики страны из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.