CNN: изменения ради инклюзивности — в новом году Австралия проснулась с новым гимном

Буквально за несколько часов до Нового года премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о внесении изменений в национальный гимн с тем, чтобы добиться большей инклюзивности в отношении коренного населения страны, пишет CNN. Как отмечает канал, изменению подверглась первая строчка гимна, где фраза «ибо мы молоды и свободны» теперь звучит как «мы едины и свободны».

В Новом году Австралия проснулась с немного другим национальным гимном, пишет CNN.

Власти страны решили внести изменения в гимн «Развивайся, прекрасная Австралия», чтобы указать в нём на роль коренного населения в истории государства. Об этом за несколько часов до наступления 2021 года сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Отныне первая строчка гимна «Возрадуйтесь, австралийцы, ибо мы молоды и свободны», теперь будет кончаться словами «едины и свободны».

«Возможно, Австралия как современная нация относительно молода, однако история нашей страны такая же древняя, как и сказания многих коренных народов, хозяйствование которых мы признаем и уважаем, — отметил Моррисон. — Замена слов «молоды и свободны» на «едины и свободны» ничего не умаляет, но, как мне кажется, многое добавляет».

Австралийское правительство уже не впервые меняет слова гимна с целью добиться большей инклюзивности. Например, когда оригинальную композицию Питера Доддса Маккормика 1878 года объявили официальным национальным гимном в 1984 году, два случая упоминания «сыновей» оказались заменены гендерно нейтральными формулировками.

В последние годы споры насчёт текста гимна активизировались на фоне дискуссии о системном неравенстве и расовой несправедливости. В частности, многим австралийцам не нравилась фраза «ибо мы молоды и свободны» — намёк на высадку британцев в 1788 году, который игнорирует тот факт, что в Австралии до этого уже существовала одна из старейших цивилизаций мира.

Основатель некоммерческой организации Representation In Anthem Питер Викери проводит кампанию за инклюзивный гимн ещё с 2016 года. «Многим нашим коренным жителям было трудно, если вообще не невозможно, петь ограничивающие по своей сути слова гимна, — заявил он. — У нас просто не должно быть гимна, который причиняет страдания собственному народу».

По словам активиста, изменения слов гимна — это очень правильный шаг. «Это действительно крупное достижение в рамках нашей работы, которая состояла в том, чтобы превратить слова исключения и страдания в слова инклюзивности, отражающие суть мультикультурного общества XXI века», — подчеркнул Викери.

Многие видные коренные австралийцы, включая министра по делам коренных австралийцев Кена Уайатта и спринтера Кэти Фримен, также приветствовали подобный шаг властей. Однако некоторые австралийцы всё же отнеслись к этому решению со скепсисом, назвав его несущественным и скорее символическим, чем ведущим к реальным изменениям.

Критики изменений также указывают на то, что посыл единства и свободы в гимне противоречит как реальной политике в отношении просителей убежища и беженцев, так и системным барьерам, с которыми по-прежнему сталкиваются коренные австралийцы.