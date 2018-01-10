Oe24: интернет высмеял Трампа за забытый гимн

Американский президент Дональд Трамп совершил очередной «прокол», пишет Oe24. В этот раз он забыл слова гимна США и вместо того, чтобы подпевать, просто открывал рот невпопад, а потом и вовсе умолк, забыв текст. В интернете его выступление стало «хитом» и позабавило многих пользователей.

Глава Белого дома Дональд Трамп часто оказывается в центре скандалов, а также позволяет себе серьёзные оплошности, пишет австрийское издание Oe24. На днях же он опозорился во время исполнения гимна США.

Американский президент посетил финал чемпионата по американскому футболу в Атланте, где играли сборные колледжей из Джорджии и Алабамы. В начале матча исполнялась песня о «знамени, усыпанном звёздами». Трамп решил подпеть, но потерпел неудачу, отмечает издание.

Сначала он просто невпопад открывал рот, а потом, видимо, окончательно забыл слова гимна. За этим в прямом эфире наблюдали миллионы телезрителей, отмечает издание. В интернете выступление президента стало «хитом». Многих пользователей его «прокол» позабавил.

America, your President—you know, the #MAGA guy—doesn’t know all the words to our national anthem. This is a gross display of hypocrisy. Also, here’s your daily reminder that he has a 37% approval rating. Least popular President of all time. pic.twitter.com/uIi15xulO0 — Nick Laparra (@NickLaparra) 9 января 2018 г.

Один из них написал: «Америка, твой президент — ну ты в курсе, #MAGA* парень — не знает всех слов национального гимна. Это отвратительное проявление лицемерия. Также напомню, что рейтинг его поддержки составляет 37 процентов. Самый непопулярный президент всех времён».

* #MAGA — хэштег с аббревиатурой от Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») (прим. ИноТВ).