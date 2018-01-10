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Oe24: интернет высмеял Трампа за забытый гимн

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американский президент Дональд Трамп совершил очередной «прокол», пишет Oe24. В этот раз он забыл слова гимна США и вместо того, чтобы подпевать, просто открывал рот невпопад, а потом и вовсе умолк, забыв текст. В интернете его выступление стало «хитом» и позабавило многих пользователей.
Oe24: интернет высмеял Трампа за забытый гимн
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Глава Белого дома Дональд Трамп часто оказывается в центре скандалов, а также позволяет себе серьёзные оплошности, пишет австрийское издание Oe24. На днях же он опозорился во время исполнения гимна США.

Американский президент посетил финал чемпионата по американскому футболу в Атланте, где играли сборные колледжей из Джорджии и Алабамы. В начале матча исполнялась песня о «знамени, усыпанном звёздами». Трамп решил подпеть, но потерпел неудачу, отмечает издание.
 
Сначала он просто невпопад открывал рот, а потом, видимо, окончательно забыл слова гимна. За этим в прямом эфире наблюдали миллионы телезрителей, отмечает издание. В интернете выступление президента стало «хитом». Многих пользователей его «прокол» позабавил.  
 
 
Один из них написал: «Америка, твой президент — ну ты в курсе, #MAGA* парень — не знает всех слов национального гимна. Это отвратительное проявление лицемерия. Также напомню, что рейтинг его поддержки составляет 37 процентов. Самый непопулярный президент всех времён».  
 
* #MAGA — хэштег с аббревиатурой от Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») (прим. ИноТВ).
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источник
oe24 Австрия Европа
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