Фантастика по-фински: Путин в шароварах пугает Европу танцем

В рекламном ролике к фантастическому фильму «Железное небо - 2» актер, изображающий Владимира Путина, неожиданно срывает одежду и, поигрывая мышцами, пускается в пляс. Незадолго до этого зрителям показывают, как «российский лидер» с помощью канцелярских ножниц перекраивает под себя карту Европы. Картина должна выйти в прокат в 2016 году, сообщает британская Daily Mail.

Главным героем нового рекламного ролика финской фантастической комедии «Железное небо - 2» стал российский президент, сообщает британское издание Daily Mail. Владимир Путин в исполнении финского актера Кари Кетонена изображен в своем кремлевском кабинете.

Российский лидер - Путинатор - с помощью ножниц перекраивает карту Европы, присоединяя к России новые государства, после чего встает в полный рост, срывает с себя пиджак и рубашку и, поигрывая мускулами, пускается вприсядку под обработанный словенской группой Laibach гимн РФ.

Как утверждает Daily Mail, у фанатов фильма появился шанс сделать свой ремикс этого ролика и прислать его авторам картины. Режиссер «Железного неба - 2» Тимо Вуоренсола сообщил, что вдохновился на эту идею многочисленными ремиксами трейлера «Звездных войн», которые появились в сети. К тому же, подчеркнули продюсеры картины, с помощью творчества люди смогут выразить свое отношение к такому неоднозначному лидеру, как Владимир Путин.

Лучшие ремиксы ролика появятся на официальной страничке «Железного неба» в Facebook и на YouTube-канале фильма. Издание также напоминает, что оригинальное «Железное небо» (2012) рассказывало о нацистах, сбежавших на Луну, откуда они спланировали новый блицкриг на Землю. В выпущенном ранее рекламном ролике продолжения картины Адольф Гитлер разъезжает на динозавре уже в центре Земли.



Daily Mail напоминает, что продолжение «Железного неба», как и его оригинал, снимается на деньги поклонников. На настоящий момент удалось собрать более 127 тысяч фунтов. Съемки фильма запланированы на 2015 год, а в прокате он появится в 2016 году.



Фото: Youtube / Iron Sky