Times: голосовой помощник Siri перепутал гимн Эстонии с гимном СССР
Страны Прибалтики получили независимость от СССР почти 30 лет назад, однако, как отмечает The Times, похоже, эта новость дошла не до всех.
Страны Прибалтики получили независимость от СССР почти 30 лет назад, однако, как отмечает The Times, похоже, эта новость дошла не до всех.
Испанский гонщик Карлос Сайнс занял первое место в общем зачёте класса внедорожников ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала греческого омбудсмена Андреаса Поттакиса оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав россиянина Александра Винника, который был арестован в Греции в 2017 году.
Десятилетняя девочка, найденная спустя более суток поисков в Карасуке Новосибирской области, по предварительным данным, не возвращалась домой из-за ссоры с родителями, сообщили в Следственном комитете России.
И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж пока не готовы к прямым переговорам.
Суд 18 января рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения мужчине, который подозревается в стрельбе в здании суда в Новокузнецке.
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в общем зачёте класса грузовиков ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
На трассе М4 «Дон» под Адыгейском из-за тумана и гололёда столкнулись от 20 до 25 автомобилей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Адыгея.
И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с выдачей виз, заявил, что США откровенно злоупотребляют привилегией страны, где расположена штаб-квартира ООН.
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин в интервью РИА Недвижимость прокомментировал видео, на котором запечатлено, как на улицах Москвы в бесснежную погоду работает снегоуборочная машина.
Вопиющим примером нечестной конкуренции являются попытки США помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Объединённая группа войск ликвидировала в прошлом году 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В Дагестане в городе Кизляре число граждан, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, возросло до 124. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Роспотребнадзора.
В Саратовской области задержали водителя минивэна Hyundai, подозреваемого в столкновении с автомобилем «Волга». В результате аварии погибли четыре человека, ещё пять пострадали.
Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук вышел на четвёртое место среди соотечественников по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.
Позиции Москвы и Вашингтона относительно ситуации в Ливии сильно отличаются, но российская сторона продолжит систематическую работу для более конструктивного взаимодействия по данному вопросу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его украинскому президенту Владимиру Зеленскому после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства. Об этом Гончарук написал в своём Facebook.
Российский нападающий Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», установил новый рекорд в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.
Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от китаянки Чжан Шуай в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Хобарте.
Спутник «Метеор-М», который 18 декабря 2019 года столкнулся с микрометеоритом, остался работоспособным, специалисты занимаются его восстановлением.
«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На открытии торгов в пятницу, 17 января, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Внешнеполитический курс России определяется главой государства и будет продолжен, несмотря на смену правительства страны, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
Эксперты Роскачества дали рекомендации, как избежать мошеннических действий при пользовании банкоматами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.
Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своего политического ток-шоу на телеканале «Россия 1» вступил в спор с экспертом Григорием Амнуэлем и накричал на него. Об этом сообщает РИА Новости.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал рассекречивание Министерством обороны документов об освобождении Варшавы советскими войсками.
Московские власти оборудовали и подготовили 46 мест для крещенских купаний 18—19 января, соответствующая информация опубликована на официальном портале мэра и правительства столицы.
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасуке в Новосибирской области, была найдена в ходе поисковых мероприятий спустя почти двое суток в подвале одного из общежитий. По данным следствия, в отношении неё противоправные действия не совершались.
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Центробанк 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-БАНК»).
Правительство России перед уходом в отставку постановило в 2020—2027 годах выделить около 127 млрд рублей на строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер».
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с новым султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом, в ходе которого выразил надежду на укрепление двусторонних отношений и скорую встречу с ним.
Пожар на складе для хранения зерна в Ясногорске в Тульской области локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Роспотребнадзор дал рекомендации, согласно которым детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям, имеющим ряд заболеваний, следует воздержаться от купания в проруби на Крещение.
В Ясногорске в Тульской области загорелся склад для хранения зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило информацию о том, что 11 американских военнослужащих пострадали в результате обстрела Ираном баз США в Ираке 8 января. Командование рассчитывает, что в дальнейшем пострадавшие военные вернутся в Ирак.
В Москве в пятницу, 17 января, ожидается до +4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Женщина, которая пострадала в результате стрельбы в здании суда в Новокузнецке, пришла в сознание, её состояние стабилизировалось.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в южной части Мексики в пятницу, 17 января. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, каких предметов и услуг россиянам не хватает в поездах. Результаты опроса есть в распоряжении RT.