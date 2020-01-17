Times: голосовой помощник Siri перепутал гимн Эстонии с гимном СССР

Голосовой помощник Siri американской компании Apple вместо гимнов стран Прибалтики воспроизводит гимн Советского Союза, передаёт The Times. Как отмечает издание, проблема вызвана ошибкой во взаимодействии персонального помощника с музыкальным сервисом Spotify.

Страны Прибалтики получили независимость от СССР почти 30 лет назад, однако, как отмечает The Times, похоже, эта новость дошла не до всех.

В частности, жители Эстонии и Литвы пожаловались, что голосовой помощник Siri американской компании Apple в ответ на запрос проиграть национальные гимны этих стран воспроизводит гимн Советского Союза в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

«Привет, Siri, скажи Apple, что когда ты просишь у Siri национальный гимн самой развитой с точки зрения цифровых технологий страны, проигрывается гимн тоталитарной страны, переставшей существовать 28 лет назад, когда вашим лучшим товаром был Macintosh Classic II», — обратил внимание на глюк бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на своей страничке в Twitter.

В ответ на жалобу политика житель Литвы рассказал, что столкнулся с той же неисправностью, когда попросил Siri воспроизвести гимн своей страны.

«Менее раздосадованным, но столь же озадаченным», пишет The Times, остался житель Финляндии, который вместо финского гимна услышал саундтрек для криминального триллера «Золото» в исполнении Игги Попа и Danger Mouse.

Как отмечает издание, проблема была вызвана ошибкой во взаимодействии Siri с музыкальным сервисом Spotify. Так, три года назад пользователи по запросу «гимн Болгарии» получали некогда самую популярную в мире песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito.