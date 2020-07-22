Fox News: большинство американцев считают Америку расистской

По данным опроса, 56 процентов американцев считают американское общество расистским и лишь 40 процентов придерживаются противоположной точки зрения, передаёт Fox News. Известного консервативного комментатора Бена Шапиро эти цифры «шокируют и повергают в уныние». По его мнению, американцам легче повторять пропаганду СМИ, чем спорить с ней — ведь за это может последовать жестокая травля.

Сегодня Wall Street Journal публикует весьма шокирующие результаты опроса: большинство американцев, 56 процентов, говорят, что Соединённые Штаты — расистское общество. Противоположного мнения придерживаются лишь 40 процентов. Как мы до такого дошли? Об этом мы сегодня поговорим с Беном Шапиро, главным редактором DailyWire.com и автором новой, только сегодня вышедшей в свет книги «Как разрушить Америку: три простых шага». Бен считает, что это, возможно, уже происходит.



Рада вас видеть, Бен! Спасибо, что сегодня вы с нами.



БЕН ШАПИРО, главный редактор Daily Wire: Спасибо, что пригласили.



Какова ваша реакция на эти цифры? Когда вы видите, что 56 процентов верят, что американское общество в целом расистское… Не просто в то, что расизм в стране существует, но что общество в целом расистское.



БЕН ШАПИРО: Это шокирует и повергает в уныние. Потому что это означает одно из двух. Либо большинство американцев считает, что их родные, соседи и друзья на самом деле расисты, потому что американское общество расистское, либо они считают, что институты американского общества настолько глубоко порочные и систематически расистские, что их надо стереть с лица земли.



Это, конечно же, утверждают люди из «Проекта-1619»: мол, Америка была основана не на идее свободы, а на рабстве и мракобесии. Если вы верите, что сейчас, в 2020 году, в обществе системный или неотъемлемо присущий ему расизм, единственное решение — это полное разрушение системы.



И об этом, конечно же, открыто говорят такие люди, как Робин ДиАнджело и Ибрам Кенди в своих так называемых «антирасистских исканиях». По их словам, антирасизм равнозначен слому системы изнутри.



Да, и видно, как эти идеи приживаются. Их, скажем так, вдалбливают снова и снова. И я думаю, что людям в некотором роде внушают доктрину, расходящуюся и с фактами, и с их собственным пониманием Америки.



Мы видим, в частности, что всё больше людей положительно относятся к Black Lives Matter. Я всегда говорю, что на Black Lives Matter можно смотреть по-разному. Дети в такой футболке или с таким плакатом хотят равенства и единства в стране. Но у истоков этого, как нам хорошо известно, основатели этого — марксисты. Итак, (одобрительного отношения к Black Lives Matter. — ИноТВ) всё больше. Кроме того, всё больше людей говорят, что, если спортсмены преклоняют колено*, когда играет национальный гимн, это приемлемо и можно понять. Что вы об этом думаете?



БЕН ШАПИРО: Я задаюсь вопросом, в какой мере это обусловлено культурным давлением — когда люди прогибаются под конкретную идею, навязанную СМИ. Вас не призовут к ответу, вашу жизнь не сломают за то, что вы скажете, что в Америке, по-вашему, системный расизм и что вы целиком поддерживаете вставание на колено при звуках гимна страны и при поднятии американского флага. А за противоположные высказывания вам жизнь сломают.



Факт тот, что… Не знаю, верит ли в это большинство американцев. Но то, что большинство американцев либо считают себя вынужденными говорить это, либо открыто в это верят, конечно же, очень плохо для будущего страны. Не может быть успешной нации без какой-то общей философии, истории или культуры.



А прямо сейчас мы видим, как американскую философию низводят до расизма и мракобесия, американскую культуру — до переустановки властных иерархий, а историю Америки — до истории эксплуатации и жестокости. Как же нам жить вместе в таком обществе, когда у нас на самом деле нет ничего общего, не считая, разве что, ненависти к системе?



Дата выхода в эфир 21 июля 2020 года.



* Вставание на колено во время исполнения гимна страны — вид протеста в американском спорте. Спортсмен, отказывающийся слушать гимн стоя и вместо этого преклоняющий колено, показывает, что не гордится своей страной из-за «расовой несправедливости» (прим. ИноТВ).