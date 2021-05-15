DM: армия США примкнула к ЦРУ, выпустив свой политкорректный агитационный ролик

Новый рекламный ролик Вооружённых сил США вызвал недоумение и неприятие в социальных сетях. В агитационном мультфильме рассказывается о воспитанной двумя лесбиянками капрале Эмме Мэлонелорд, которая, по её словам, «с малых лет защищала свободу» благодаря своему участию в шествиях секс-меньшинств, передаёт Daily Mail.

Вслед за ЦРУ к «параду толерантности» присоединилась Армия США. Она выпустила анимационный рекламный ролик, который включает лесбийскую семейную пару и шествие сексуальных меньшинств, пишет Daily Mail.

Новое видео — часть кампании The Calling, которая призвана привлечь новобранцев в американские вооружённые силы. В серии из пяти короткометражек показаны личные истории пяти реально существующих военнослужащих, поясняет издание.

Один из двухминутных мультфильмов посвящён капралу Эмме Мэлонелорд, которая служит оператором зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот». В нём повествуется о детстве девушки. В одной из сцен она смотрит на свадьбу её матерей, одна из которых незадолго до этого попала в серьёзную автомобильную аварию. Кроме того, по ходу действия юная Мэлонелорд посещает гей-парад и говорит, что своим участием в этих акциях она «с малых лет защищала свободу».

Ролик вызвал в сети смешанную реакцию. «Ого! Сначала «прогрессивная» реклама ЦРУ, а теперь это анимированный ролик о призыве в армию, в котором рассказывается о лесбийской свадьбе, параде за права ЛГБТ и о том, что женщины «разрушают стереотипы», вступая в ряды самой большой в мире машины для убийств», — написал один пользователь Twitter.

«Армия вслед за ЦРУ стала «суперпрогрессивной», выпустив рекламу о вербовке, включающую

лесбийскую свадьбу и парад за права ЛГБТ. Меня не волнует частная жизнь, которую предпочитают другие, но мне хочется, чтобы военные защищали и обороняли нашу страну в 100% случаев», — отреагировал другой блогер.

«Армия публикует рекламу о вербовке, изображающую лесбийскую свадьбу. Над нашими новыми «прогрессивными» военными можно было бы посмеяться, если бы на кону не стояли наша боеготовность и национальная безопасность», — констатировал ещё один пользователь.

С ним согласился другой комментатор: «Воины сражаются и выигрывают войны. Становиться «прогрессивными» — значит убивать собственных солдат. Вам следует выбирать другую профессию».

Ранее в этом месяце ЦРУ выпустило рекламу о приёме на работу, которая также вызвала резонанс в социальных сетях. Пользователи обрушились с критикой на создателей ролика, обвинив американскую разведку в чрезмерной политкорректности, напоминает издание.

В клипе демонстрировалась 36-летняя сотрудница ЦРУ. Она признаётся, что раньше страдала «синдромом самозванца», но теперь отказывается мириться с «ошибочным патриархальным представлением о том, кем может или должна быть женщина».

Один из пользователей Twitter заявил, что ролик напомнил ему пародию шоу Saturday Night Live. Другой выразил уверенность: «Весь мир смеётся над нами». А сын Дональда Трампа заявил, что реклама ЦРУ наверняка «приведёт в восторг Китай и Россию».

Тем не менее в ЦРУ не согласились с критикой. По утверждению представителей ведомства, скандальная реклама доказала свою эффективность и, несмотря на пандемию, привлекла «третье крупнейшее за десятилетие» количество соискателей, обращает внимание Daily Mail.