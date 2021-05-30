Обозреватель Figaro: США экспортируют политкорректность, как когда-то СССР — социализм

США охвачены лихорадкой насаждения идеологии политкорректности и расовой справедливости, уверен обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. При этом американцы не ограничиваются распространением революционных идей в собственной стране, а полны решимости распространить их по всему Западу, убеждён автор. Тем временем их методы всё больше напоминают попытки распространения социализма Советским Союзом в прошлом, замечает журналист.

Сегодня принято видеть в президенте США Джо Байдене нового Рузвельта — честолюбивого и прагматичного, смелого и умеренного политика, отмечает обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. «Тот, кого ещё вчера считали ненадёжным бракоделом, теперь принимает черты доброго старичка, посвятившего своё правление примирению расколотой страны», — констатирует публицист. Но эта успокоительная картина далека от реальности, учитывая новый «подъём идеологической лихорадки» в американском обществе на тему политкорректности, предупреждает журналист.

Левое крыло партии Байдена недалеко от того, чтобы считать его переходным президентом, поскольку в страну, где происходит смена основных идентичностей, приходит «новая гвардия», уверен Бок-Коте. Как напоминает автор, «американская революция», разворачивающаяся вокруг понятия «справедливости», вышла из университетских кампусов, но больше не ограничивается ими, а распространяется на государственные и частные администрации. Согласно этому ложно понимаемому принципу справедливости, каждая группа лиц, определённая «бюрократией многообразия», должна быть представлена во всех сферах общественной жизни в соответствии с её долей в населении страны, «без каких-либо нюансов», а малейшее несоответствие в этом представлении объясняется исключительно «системным расизмом».

Преодолеть этот «системный расизм» в логике новой идеологии возможно исключительно посредством «постоянной работы по перевоспитанию», напоминает Бок-Коте. Для этого белых руководителей-мужчин в американских компаниях заставляют участвовать в тренингах и семинарах для осознания своих «белых привилегий». А уклонение от присутствия на подобном мероприятии автоматически переводит сотрудника в ранг «подозрительных».

«Одержимость расовыми вопросами ведёт к расовой сегрегации. И так же, как вчерашний «антирасизм» породил позитивную дискриминацию, сегодняшний порождает то, что назовут позитивной сегрегацией», — прогнозирует публицист. К примеру, мэр Чикаго от партии демократов, темнокожая Лори Лайтфут решила отметить вторую годовщину своего избрания на пост отказом давать интервью белым журналистам. «Во имя расовой справедливости она прямо заявила о необходимости расовой дискриминации белых», — негодует автор статьи.

При этом новая американская идеология не ограничивается Соединёнными Штатами, а навязывается всему Западу, замечает Бок-Коте, добавляя, что к сопротивляющимся странам США относятся как к «мятежным провинциям». Американский опыт стремится уйти на экспорт и стать и стандартом для всех обществ —а тем более для тех, кто претендует на следование за современными эволюционными изменениями. «Индивид, наделённый расовым неврозом и переходящий в неопределённую гендерную идентичность, становится новым лицом американской мечты», — делает вывод Бок-Коте.

В исторической перспективе в происходящем можно будет увидеть передачу «революционного факела» от СССР к США, полагает автор, признавая, однако, ограничения любых исторических сравнений. Сегодня иностранцы приезжают на обучение в американские университеты, «как в идеологический центр Империи», и, благодаря программам Госдепартамента, будут проходить стажировку по теме «культурного многообразия» на обоих американских побережьях. Возможно, однажды из такого путешествия, как когда-то Андре Жид из «паломничества» в страну реального социализма, кто-то привезёт в своей сумке книгу под названием «Возвращение из США», поняв, что «эта модель ведёт нашу цивилизацию к пропасти, пока человек, похожий на доброго дедушку, думает, что принесёт ей мир для всего поколения», размышляет журналист.