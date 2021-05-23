Le Figaro: «расизм под видом борьбы с расизмом» — темнокожая французская писательница осудила решение мэра Чикаго не давать интервью белым

Заявление мэра Чикаго о намерении впредь не давать интервью белым журналистам нельзя расценивать иначе, чем как проявление расизма, уверена французская писательница африканского происхождения Рашель Хан. По её убеждению, Соединённые Штаты переживают «невроз сегрегации», ведущий к дальнейшему расколу страны на почве расовых противоречий.

Заявление мэра Чикаго о намерении впредь давать интервью только журналистам с тёмной кожей или представителям смешанной расы не было внезапным порывом, уверена французский юрист, сценарист, актриса и писатель Рашель Хан. На её взгляд, американская чиновница действовала в логике «догмы расового разделения, доведённой до крайности». Как напоминает собеседница издания, за последние 30 лет ряд известные люди афроамериканского происхождения занимали сходные радикальные позиции.

То, что на этот раз заявление пришло со стороны госслужащего из такого символичного города, как Чикаго, беспрецедентно, считает Хан. На её взгляд, «Соединённые Штаты настолько пропитаны политкорректностью и общинным сознанием», что готовы принимать подобные высказывания, способствующие дальнейшему расколу в обществе. «С того момента, когда раса становится критерием отбора чего-либо, нет других вариантов, кроме как назвать подобные речи расистскими», — отмечает француженка африканского происхождения. С её точки зрения, подобные заявления, очевидно, воспроизводят переживаемый страной «невроз сегрегации».

Подтекст отказа давать интервью белым означает, что только «меньшинства» способны понять мэра или задать ему правильные вопросы, отмечает писатель. Таким образом, основной навык для ремесла журналиста сводится к цвету кожи, делает вывод Хан.

При этом белые журналисты, поддержавшие движение Black Lives Matter, скорее всего, согласятся с такой цензурой, предполагает собеседница газеты. «Раскаяние, чувство вины, неуместное благодушие породили крайне опасных «полезных идиотов», — уверена Хан.

По словам писателя, после публикации её книги, посвящённой расовым вопросам, она сама столкнулась с претензиями белых журналистов, которые называли её «предателем дела (темнокожих)». Хан считает такой подход непоследовательным, учитывая, что её критики выступают в защиту свободы слова темнокожих людей.

Происходящее напоминает публицисту «худшие периоды истории». «Сказать, что журналисту отказывают, потому что он белый — значит открыть новую страницу в истории, где одобряемая чиновницей борьба с дискриминацией сводится к неприятию других, мести и унижению. Это очень жестоко», — полагает Хан.

В современном мире это означат появление в будущем «чёрных» и «белых» СМИ, которые будут освещать темы, интересные исключительно для своего сообщества. Писатель называет такую логику откровенно сепаратистской и противоречащей принципу универсализма.

«То, что такая развитая страна может производить такое отсталое мышление, кажется нереальным... Я не понимаю историю, которую пишут Соединённые Штаты после всего, что они пережили. Я просто надеюсь, что мы не будем колонизированы этим расистским империализмом», — заключает собеседница Le Figaro.