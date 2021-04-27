Times: «движемся не туда» — сын Мартина Лютера Кинга сказал, что современная Америка расстроила бы его отца

Известный борец за права Мартин Лютер Кинг остался бы весьма недоволен положением дел в США. Такое мнение в интервью The Times высказал его сын. По словам мужчины, афроамериканцы продолжают сталкиваться с полицейской несправедливостью и попытками ограничить их избирательные права.

Прошло 58 лет с тех пор, как проповедник и активист Мартин Лютер Кинг — младший выступил перед толпой из 250 тыс. протестующих в Вашингтоне и изложил своё видение Америки будущего. По его словам, в ней должны были восторжествовать расовое равенство, свобода и справедливость.

Незадолго до убийства в 1968 году известный борец за права афроамериканцев также рассказывал, что перед ним предстало это будущее страны. «Я был на вершине горы. Я посмотрел и увидел землю обетованную… мы как народ попадём в обетованную землю», — считал он. Однако, по мнению его сына, в современных США мечта Кинга во многом так и осталась мечтой, пишет The Times.

«Если бы папа был ещё жив, то, на мой взгляд, он считал бы, что мы должны были достичь гораздо большего, чем мы достигли сегодня. Он был бы очень расстроен и разочарован», — заявил изданию Мартин Лютер Кинг III.

По признанию 63-летнего мужчины, из-за встречающихся на пути препятствий продвижение к мечте его отца идёт настолько медленно, что иногда «опускаются руки». «Но есть кое-что, что придаёт мне сил, потому что в людях гораздо больше хорошего, чем плохого. Я должен верить, что добрая воля восторжествует», — полагает он.

На его взгляд, обвинительный приговор, вынесенный неделю назад на суде над полицейским Дереком Шовином, убившим Джорджа Флойда, стал «проблеском надежды». «Этот случай действительно даёт нам возможность начать всё сначала, но пока рано говорить, подтолкнёт ли он нас в нужное направление», — сказал Кинг III.

«Трагичным было то, что подсознательно наше темнокожее сообщество не было уверено, восторжествует ли справедливость. Даже несмотря на то, что это дело выглядело совершенно очевидным», — добавил он.

Свидетельские показания сотрудников правоохранительных органов в деле Флойда стали настоящим «прорывом». Но необходимо менять работу полицейских в цветных сообществах, «потому что они чрезмерно их контролируют», заявил сын Мартина Лютера Кинга.

Вместе с тем заметной проблемой остаётся просвещение общественности. «Мы слышим, как белые люди говорят: «Почему вы убегаете от полиции, если вы не сделали ничего плохого?» Эти слова не делают вас плохим человеком или расистом, но они свидетельствуют о том, что вы не понимаете ситуации», — отметил Кинг III.

По его словам, стражи правопорядка слишком часто останавливают молодых афроамериканцев, «которые ничего не сделали». «Вы наблюдаете, как полицейские вытаскивают людей из машины, надевают на них наручники… это унизительно, это страшно», — заявил он.

Марш на Вашингтон 1963 года, который помог организовать Кинг, ускорил принятие конгрессом Закона о гражданских правах. В результате удалось покончить с сегрегацией в общественных местах и запретить дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, религии, пола или национального происхождения, напоминает издание.

Это считалось главным достижением движения за гражданские права наряду с Законом об избирательных правах 1965 года. Одно из его основных положений состояло в том, что для предотвращения дискриминации правительства штатов и местные органы власти не могли изменять порядок голосования без разрешения генерального прокурора США.

Верховный суд отменил это положение в 2013 году. И на сегодняшний день республиканские политики в 47 штатах внесли более 350 законопроектов, ограничивающих возможность голосовать, утверждает The Times.

«Эти драконовские предложения и законы являются безответственными. Мы должны расширять права голоса и создавать как можно больше возможностей для волеизъявления, а не ограничивать их. Мы движемся в неправильном направлении», — уверен Кинг III.

«Папа был бы невероятно разочарован тем, какого прогресса мы достигли. Но он остался бы очень доволен появлением и упорством молодых лидеров. Всеми теми, кто представляет собой позитивное движение вперёд», — предположил он.

«Меня вдохновляют молодые люди на улицах, чёрные и белые американцы, собирающиеся вместе. Они видели, что такое несправедливость, и они не собираются соглашаться с утверждением, что с ней ничего нельзя поделать», — подчеркнул сын Мартина Лютера Кинга.