«Левее Ленина»: сенатор США раскритиковал антиполицейскую политику Байдена

Жизнь американцев превратится в «потрясающе реалистичную имитацию ада», когда Демократическая партия лишит полицию финансирования, заявил в интервью Fox News сенатор США Джон Кеннеди. По его словам, «ребяческая» и «инфантильная» политика американских левых не встречает никакого противодействия со стороны пожилого президента Джо Байдена.

Сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди много думал о том, что такое правосудие. Сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, сенатор. Сам я не юрист, но знаю, что вы юрист. В моём понимании правосудие — это решение по конкретному делу: если виновный осуждён, это правосудие. Почему же это дело (об убийстве Джорджа Флойда. — ИноТВ) — референдум обо всей стране?



ДЖОН КЕННЕДИ, сенатор США: Я слушаю госпожу конгрессмена и думаю: «При всём уважении, как можно в её возрасте верить во всю эту чепуху?» По-моему, Такер, именно в этом всё дело. Ни один беспристрастный человек не думает, что копы, многие из которых принадлежат к расовым меньшинствам, каждый день встают и идут на работу в надежде кому-нибудь навредить, расовым меньшинствам и не только. Это же абсурд!



Но пробуждисты* вроде этой конгрессвумен действительно в это верят! Они действительно ненавидят копов, просто за то, что те — копы. Они действительно хотят лишить полицию финансирования. А это превратило бы жизнь в потрясающе реалистичную имитацию ада. Пробуждисты действительно верят, что, если коп застрелил преступника, всегда виноват коп, а если преступник застрелил копа, всегда виновато оружие.



Эти люди действительно презирают Америку. А должны бы испытывать благодарность. Но они испытывают презрение. И они недовольны и не будут довольны, пока не достучатся кувалдой до самой сердцевины Америки. Вы, наверное, говорите себе: «Ну, это же Америка, вы вправе верить, во что хотите». И я согласен. И я смотрю на них не без надежды. Медузы уже 650 миллионов лет как-то выживают без мозгов, так что и у них есть надежда. Но меня разочаровывает президент Байден…



Да.



ДЖОН КЕННЕДИ: Он всё это поощряет. Я слушал его вчера вечером. И он мог бы быть умнее. В его возрасте и с его опытом просто невозможно не понимать, что это абсурд. Люди всё время говорят: «Не судите его строго, может быть, он просто потерял хватку». Нет. Он должен быть умнее. И он не… Он это поощряет. И это вредит Америке, вредит людям. И я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум. Да.



Взрослые люди в партии должны это остановить. Потому что это заходит слишком далеко.



ДЖОН КЕННЕДИ: Это ребячество. Это инфантильно. И страдают люди.



Жутко. Спасибо, сенатор Кеннеди, я вам признателен.



Дата выхода в эфир 22 апреля 2021 года.



* «Пробуждисты» (wokeristas) — неологизм, введённый сенатором Кеннеди. Левую идеологию в США часто описывают словом woke — «пробуждённый, прозревший» (прим. ИноТВ).