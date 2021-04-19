Расисты, сексисты и конспирологи — NBC раскрыл тайную жизнь американского спецназа

Журналисты NBC News получили доступ к закрытым группам в Facebook, которые используют бойцы самых элитных подразделений армии США. Оказалось, что «за закрытыми дверями» многие военнослужащие поддерживают праворадикальные, женоненавистнические и откровенно антиправительственные идеи.

Телеканал NBC News получил эксклюзивный доступ к секретным группам в Facebook. В них, очевидно, среди самых элитных подразделений американской армии распространяются праворадикальные идеи и конспирологические теории.

С нами на связи корреспондент NBC News в Белом доме Кэрол Ли, которая расскажет нам подробнее о своём эксклюзивном репортаже. Доброе утро, Кэрол. Это очень тревожная информация. Вы вместе с вашей командой изучили секретные группы Facebook, созданные для бойцов спецназа. Что вы обнаружили?

КЭРОЛ ЛИ, корреспондент NBC News: Да, Саванна, мы просмотрели сотни постов в этих приватных группах. Вы не сможете их найти при обычном поиске, если не являетесь участником. И мы обнаружили там расистские комментарии, особенно о министре обороны Ллойде Остине, о политическом руководстве, сексистские комментарии. Нам встретились даже конспирологические теории QAnon. Широкую поддержку находит ложное утверждение о том, что выборы 2020 года были сфальсифицированы.

Многие американцы считают этих военнослужащих наиболее элитными, вызывающими наибольшее почтение. Но когда смотришь, чем некоторые из них занимаются за закрытыми дверями, то обнаруживаешь очень тревожные материалы.

Кэрол, вы брали интервью у бывшего рейнджера армии США, «зелёного берета», что он вам сказал об этих удручающих публикациях?

КЭРОЛ ЛИ: Именно так. Мы побеседовали с Джеком Мёрфи. И он заявил, что наибольшее беспокойство вызывает то, что всё это происходит среди бойцов спецназа, учитывая их особую подготовку и навыки. И, по его словам, наиболее тревожно ситуация обстоит с QAnon, потому что этому движению присягают, и вся его конспирологическая теория сводится к борьбе с правительством. Это представляет чрезвычайную опасность. Давайте послушаем.

Это опасно, что, как мы видим, члены сообщества сил специального назначения демонстрируют приверженность подобным взглядам?

ДЖЕК МЁРФИ, бывший «зелёный берет»: Я думаю, опасно. На мой взгляд, встаёт вопрос о двойной лояльности. Если вы верите в теорию QAnon о том, что наше правительство состоит из группы заговорщиков-педофилов, которые пытаются подорвать демократию, то возникают вопросы: кому вы служите, за что или против чего вы воюете?

КЭРОЛ ЛИ: Военные, Пентагон пытаются справиться с этой проблемой. У них нет надёжных данных. Их попытка искоренить подобное поведение оказалось безуспешной. На прошлой неделе они объявили о принятии новых мер. Например, они попытаются улучшить отбор новобранцев, Саванна. Они также собираются просвещать ветеранов, военных, уходящих в отставку, о том, что ими могут заинтересоваться эти экстремистские группы.

Несомненно, более тщательный отбор новобранцев звучит, как хороший первый шаг. Но что в Пентагоне говорят об этом?

КЭРОЛ ЛИ: В Пентагоне говорят, что работают над этим, что им тяжело справиться с этой проблемой. И хотя они принимают различные шаги, но решить её непросто. К примеру, я разговаривала с глазу на глаз с директором военной разведки, и он сказал, что не может попасть в эти группы. Это запрещено. То есть он не может просто вступить в них и выяснить, кто и о чём говорит в приватных беседах. Поэтому им (властям США. — ИноТВ) предстоит долгий путь.

Что ж, Кэрол, вы смогли туда проникнуть и сделать для нас этот эксклюзивный и очень важный репортаж. Большое вам спасибо.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2021 года.