CNBC: «вопиющий расизм» — в Калифорнии закидали тортильями команду преимущественно латиноамериканской школы

В Калифорнии болельщики победившей в баскетбольном матче команды забросали тортильями проигравшую команду, принадлежащую к школе, где преобладают латиноамериканцы. Как передаёт CNBC, учащиеся, родители и активисты возмущены таким «вопиющим расизмом» и требуют ответных мер от Калифорнийской межшкольной организации, которая проводит турнир.

С подробностями корреспондент CNBC Валери Кастро. Здравствуйте, Валери.

ВАЛЕРИ КАСТРО, корреспондент CNBC: Здравствуйте, Шеп. Учащиеся школы Орэндж Глен, к которой принадлежит проигравшая команда, и их родители утверждают, что они шокированы и расстроены из-за случившегося. Они требуют, чтобы в ответ на инцидент Калифорнийская межшкольная федерация (CIF) предприняла действенные меры.





По словам одного из игроков команды Орэндж Глен, он впервые столкнулся со столь вопиющим расизмом.

АКСЕЛЬ РИВЕРА, игрок баскетбольной команды школы Орэндж Глен: По-моему, печально, что их болельщики решили, что забросать тортильями игроков школы, где преобладают латиноамериканцы, — смешная шутка. Мне рассказали, что они советовали нам убираться подальше, а то они начнут кидаться собреро. Ну и прочие расистские комментарии.

МИКИ ЧУ, родитель ученика старшей школы Орэндж Глен: Если спортивный дух так важен для CIF, то они должны призвать людей к ответу за их действия.

Отделение CIF в Сан-Диего выступило с заявлением, в котором говорилось, что организация «запрещает дискриминацию или любые действия, которые могут быть расценены как неуважительные и унижающие школу-участницу, спортсмена-учащегося или школьное сообщество». Организация не сообщила о принятии каких-либо карательных мер в отношении команды школы Коронадо.

Объединённый школьный округ Коронадо в собственном заявлении осудил произошедшее и принёс извинения спортсменам старшей школы Орэндж Глен. Попечительский совет округа призвал провести чрезвычайное специальное заседание тем же вечером.

Несколько групп, отстаивающих идеи социальной справедливости, собрались сегодня у здания старшей школы Коронадо, чтобы выразить своё возмущение и потребовать незамедлительных ответных действий. Некоторые даже называли случившееся «преступлением на почве ненависти».

ЭНРИКЕ МОРОНЕС, основатель правозащитной организации Gente Unida: Это были неприкрытый, вопиющий расизм и ненависть! Мы требуем увольнений, требуем, чтобы старшей школе Коронадо не засчитали победу в этой игре. Игру для Коронадо не засчитают, и я вам гарантирую: подобного никогда больше не случится.

ВАЛЕРИ КАСТРО: Попечительский совет, который курирует школу Орэндж Глен, также проводит сегодня вечером заседание, на котором будет обсуждаться, какие меры должны быть предприняты со стороны этого учебного заведения. Школа назвала произошедшее «отвратительным и недопустимым расистским поведением».

Самое примечательное — что, как утверждает полиция, тортильи на игру принёс кто-то из взрослых. Но пока данных о том, кто это был, в открытом доступе нет, Шеп.

Чувствую, об этом ещё много будут говорить. Спасибо большое, Валери.

Дата выхода в эфир 23 июня 2021 года.