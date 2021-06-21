Американский профессор: разговоры о репарациях обернутся катастрофой для США

Навязывание критической расовой теории и призывы к выплате репараций за рабство только вредят Соединённым Штатам, заявил профессор Брауновского университета Гленн Лаури в эфире ABC News. По его мнению, вместо того чтобы вносить расовый раскол, надо сделать Америку «хорошей для всех».

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Миллионы белых американцев были в ку-клукс-клане и даже не стыдились этого. Они этим гордились. И эта ненависть укоренилась систематично и системно в наших законах и нашей культуре. Вы вовсе не оказываете нам услугу тем, что делаете вид, будто ничего этого никогда не было.



ТЕД КРУЗ, сенатор США: Критическая расовая теория гласит: каждый белый человек — расист. Критическая расовая теория гласит: Америка основана на расизме, расистскую Америку не исправить. С вашего позволения, я скажу прямо сейчас: критическая расовая теория — это мракобесие, ложь и ничуть не меньший расизм, чем у куклуксклановцев в белых простынях!



Президент Байден и сенатор Тед Круз высказались об очередной битве в культурной войне — о критической расовой теории. Это подход в преподавании американской истории и основ гражданственности, утверждающий, что системный расизм вплетён в американские законы и институты. Для консерваторов это оказалось как красная тряпка для быка. Они утверждают, что сам этот подход расистский. Несколько штатов и муниципальных образований предприняли шаги по запрету преподавания критической расовой теории.



Эту тему, вокруг которой так много горячих споров, мы обсудим с двумя ведущими академическими деятелями. Лиа Райт Ригёр — профессор истории в Брандейском университете. Гленн Лаури — профессор общественных наук в Брауновском университете, старший научный сотрудник Манхэттенского института. Приветствую вас обоих! Лиа, позвольте, я начну с вас. Первым делом расскажите нам о характере этого спора, как вы его видите. Какое определение критической расовой теории дали бы вы?



ЛИА РАЙТ РИГЁР, профессор истории: Я думаю, нам нужно чёткое определение, это очень важно. Сейчас мы слышим споры якобы о критической расовой теории, но на самом деле мы спорим не об этом. Критическая расовая теория — во многом лишь узкий академический сектор, который на примере законов, институтов, доктрин изучает, как поддерживается расизм, неравенство и дискриминация. Этому обучают на высших семинарах, обычно на факультативных занятиях третьего курса юридических факультетов. И, уж конечно, мои дети не изучают Кимберли Креншо, Деррика Белла, Имани Перри и так далее в рамках своего государственного школьного образования.



Нынешние споры — об изучении расы, расизма и неравенства в истории и в государственной политике. И, конечно, об изучении того, как понимали и преподавали эти вещи в разные времена и как всё это является частью большой американской истории, о которой мы рассказываем друг другу, в том числе нашим студентам.



Гленн, а что имеют в виду под критической расовой теорией консерваторы? Что их беспокоит? И согласны ли вы с этим определением?



ГЛЕНН ЛАУРИ, профессор общественных наук: Меня это определение, в целом, устраивает. Думаю, беспокойство вызывает трактовка. Вопрос в том, какова история американского проекта и какое место в ней занимает раса. По-моему, это немножко похоже на споры о преподавании теории эволюции или креационизма, или о секспросвете в школах. Люди опасаются определённой трактовки, определённой точки зрения, весьма немилосердной по отношению к американскому проекту. Эта трактовка подкреплена ссылками на исторически жестокое обращение с афроамериканцами — это подаётся как фундамент для понимания современных проблем расового неравенства.



Консерваторы, которые против этого возражают, говорят: «Нет, это не системный, бело-шовинистический, изначально присущий Америке дефект. Неравенство вызвано сложной комбинацией факторов».



Запрет на включение критической расовой теории в учебную программу — это правильный путь? Гленн, сначала вы.



ГЛЕНН ЛАУРИ: Нет, я бы не стал идти по этому пути. Как не стал бы запрещать преподавание марксизма. То есть я бы не запрещал его, я бы приводил доводы против него. Другими словами, я бы сказал, что в случае с расой американский стакан даже более чем полон. Я бы сказал, что в середине 20 века типичной работой афроамериканца было место домашнего слуги. На моих глазах ситуация резко изменилась.



Я бы сказал, что рабство было фактом человеческой культуры повсеместно. А массовая эмансипация, которая произошла здесь, в Соединённых Штатах Америки, является уникальным американским достижением. Я говорю не о том, что в других странах эмансипации рабов не было, а о том, что эмансипация и Движение за гражданские права стали для афроамериканцев высшей реализацией негласного обещания американского проекта. Так что я бы сказал: давайте бороться за трактовку, а не за слова.



Лиа, консерваторы, помимо прочего, выражают беспокойство, что прогрессисты не признают прогресс, о котором только что говорил Гленн. Но совсем недавно, буквально на этой неделе, День отмены рабства наконец-то отмечали как государственный праздник.



ЛИА РАЙТ РИГЁР: Да, и я думаю, это прекрасный пример того, как рассмотрение расы, расизма и неравенства на уроках может привести к созданию существенных… в данном случае законов. То есть мы действительно видим какие-то результаты, вроде Дня отмены рабства.



Мы знаем, что (американская учительница и активистка. — ИноТВ) Опал Ли, 94-летняя Опал Ли боролась за это много лет. И, конечно же, то, как об этом говорят на уроках, отражает сложность ситуации, то, как подкачали федеральные власти, и штат Техас, и отдельные личности в Техасе. Но говорится и о том, что надо праздновать! О том, как группа людей преодолела препятствия, проявила выдающуюся стойкость…



Думаю, что здесь нам, помимо прочего, надо понять, что люди пытаются принимать законы, которые помешали бы триумфу Дня отмены рабства. Это законы против изучения истории Дня отмены рабства, против изучения событий в Талсе, столетнюю годовщину которых мы недавно отмечали. Но вы же не хотите законодательно запрещать это изучать, ведь это был бы запрет на правду и на настоящую историю!



Гленн, как нам преодолеть этот раскол?



ГЛЕНН ЛАУРИ: Я думаю, нам надо выйти из расовых рамок. Я знаю, что, говоря это, я плюю против ветра. Я знаю, что никто не хочет этого слышать. Думаю, правильно было бы считать, что это американская история и все мы в одной лодке. Я знаю, что это очень легко сказать… По-моему, Мартин Лютер Кинг в 1963 году был прав. Я считаю, что придавать расовый оттенок этой дискуссии о преступности, насилии и полиции, о бедности, богатстве и так далее вредно для Америки. Я считаю, разговоры о репарациях, какие бы моральные аргументы ни приводились, — это катастрофа для будущего страны. Афроамериканцам не стоит пытаться заключить с Америкой отдельную сделку. Давайте сделаем эту страну хорошей для всех — это и есть правильный путь.



Дата выхода в эфир 20 июня 2021 года.