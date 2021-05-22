Times: польским школьникам привьют патриотизм уроками о «беззаконном» ЕС

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предложил уделить особое внимание в учебной программе патриотическому воспитанию детей. В рамках этой инициативы, по его мнению, на уроках истории необходимо преподавать, что ЕС является «беззаконной» организацией, передаёт The Times.
Польским детям необходимо преподавать, что Европейский союз является «беззаконным образованием». С таким предложением выступил министр образования страны Пшемыслав Чарнек, который планирует сделать в учебной программе дополнительный акцент на патриотизме, пишет The Times.
По словам Чарнека, школьники должны узнать, что ЕС «не придерживается собственных правовых рамок». Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся споров между Варшавой и Брюсселем. В консервативно-националистическом правительстве Польши утверждают, что европейские чиновники выходят за рамки своих полномочий, критикуя его пересмотр судебной системы, поясняет издание.
Согласно статье The Times, министры объявили о планах «привнести больше национальной гордости» в систему образования, открыв больше классов для преподавания польской истории. «Мы хотим укрепить польскую идентичность», — подчеркнул 71-летний председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Учителя уделят особое внимание XX веку, во время которого Польша более четырёх десятилетий «находилась под коммунистическим режимом» после двух разрушительных войн. Преподаватели также затронут начало XXI века, когда страна вступила в ЕС, подчёркивает издание.
Президент Союза польских учителей Славомир Брониарц полагает, что в результате правительственной инициативы пострадают другие предметы, в том числе математика. «Мы хотим сделать Польшу современной страной, наполненной инновациями. Образование могло бы послужить катализатором. Но вместо этого мы возвращаемся к истории», — посетовал он.
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