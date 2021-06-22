Spiegel: удалёнка для школьников оказалась не эффективнее летних каникул

Согласно результатам исследования, проведённого немецкими учёными на основании собранных по всему миру данных, результат первого закрытия школ в связи с пандемией коронавируса оказался плачевным. Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, эффективность дистанционного обучения среди школьников оказалась не выше, чем в летние каникулы, а эксперты охарактеризовали ситуацию как «стагнацию с тенденцией к потере компетенции».

Новое исследование практики дистанционного обучения во время коронавирусного кризиса пришло к неутешительным результатам, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Учёные Университета имени Гёте во Франкфурте проанализировали данные со всего мира. Результаты оказались отрезвляющими: свидетельств положительного эффекта от обучения по дистанционной программе не обнаружилось.

«Среднее развитие компетенции во время закрытия школ в начале 2020 года следует охарактеризовать как стагнацию с тенденцией к потере компетенции», — заявил один из авторов исследования, профессор педагогики и психологии Университета имени Гёте Андреас Фрей. Успех дистанционного школьного обучения, по его словам, «находится в сфере эффективности летних каникул».

В своём учитывающем данные со всего мира систематическом анализе исследователи изучили занятия, на итоговые результаты которых и полученные школьниками знания повлияли закрытия школ в связи с пандемией коронавируса. «Мы учитывали только имеющие высокую значимость исследовательские методические публикации, в которых делались однозначные выводы о воздействии обусловленных коронавирусом закрытий школ на приобретение компетенций школьниками», — пояснил профессор Фрей.

При этом обнаружилось, что особенно существенной потеря компетенции была у детей и подростков из социально неблагополучных семей, а также у младших школьников. «Тем самым имевшиеся ранее предположения подтвердились эмпирическими доказательствами: различия между богатыми и бедными во время первого обусловленного коронавирусом закрытия школ стали ещё значительнее», — отметил один из авторов исследования.

В то же время есть и первые указания на то, что эффект от более позднего закрытия школ с зимы необязательно должен быть таким же чудовищным: сейчас дистанционное обучение во многих регионах заметно улучшилось.

В ходе конференции министров культуры уже неоднократно подчёркивалось, что после летних каникул в любом случае необходимо вернуться к занятиям в классе, однако министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призывал к осторожности. После распространения дельта-варианта коронавируса во многих образовательных учреждениях Шпан выступил за продление коронавирусных ограничений в стране: по его словам, школы не должны стать узлом, из которого вирус будет расходиться по семьям, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.