Das Erste: министерство здравоохранения Германии обвинили в попытке сплавить бракованные маски нуждающимся
Йенс Шпан заслужил в эту пандемию уже много упрёков. Однако обвинение в том, что он и его министерство действовали бесчеловечно — это что-то новое. Люди Шпана в начале прошлого года купили большое количество масок, а, когда выяснилось, что они непригодны, возникло намерение распределить их между бездомными, получателями социальной программы Hartz 4 и инвалидами — так об этом сообщает Der Spiegel. Министерство возражает, однако обвинение уже стало достоянием общественности и в полную силу ударило по и без того вызывающим сомнения министром прямо посреди предвыборной борьбы. Репортаж Клауса Вайдманна.
Йенс Шпан и очередная масочная афера — теперь министра здравоохранения от партии ХДС обвиняют в том, что он хотел раздать недостаточно качественные маски социально слабым группам. Так, по меньшей мере, утверждает возглавляемое социальным министром от СДПГ Хубертусом Хайлем министерство.
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ГЕРМАНИИ: Это верно, что Министерство труда и социальных вопросов узнало о том, что Министерство здравоохранения планировало во время пандемии в Германии раздать несертифицированные маски бездомным и получателям социального пособия, а также учреждениям для людей с инвалидностью. Мы как Министерство труда и социальных вопросов выступили против этого.
На открытии предвыборного онлайн-мероприятия СДПГ генеральный секретарь партии Ларс Клингбайль резко раскритиковал министра здравоохранения.
ЛАРС КЛИНГБАЙЛЬ, генеральный секретарь СДПГ: Я всё ещё шокирован тем, что Министерство здравоохранения пыталось раздать маски, которые бесполезны, нуждающимся, людям с инвалидностью и бездомным. Дорогие товарищи, я заявляю вам, что это переходит всякие границы, за что теперь должен понести ответственность Йенс Шпан.
Вечером после этого в Twitter разразилась настоящая буря негодования и оскорблений. Левая партия сомневается в политической гигиене союза ХДС/ХСС, СДПГ говорит о цинизме, Министерство здравоохранения оправдывается: «Отдельные высказывания, сделанные сегодня, предполагают, что опасность для людей принята в расчёт, в том числе для представителей особенно уязвимых групп. Это неприемлемый упрёк, не подкреплённый никакими фактами».
Зелёные добавляют: поставки некачественных масок в социальные учреждения всё-таки совершались.
МАРИЯ КЛЯЙН-ШМАЙНК, представитель фракции зелёных: У нас есть сведения из сферы домов для престарелых и из служб помощи инвалидам о том, что дело дошло до предоставления бракованных масок. Теперь министерство действительно должно прояснить ситуацию, добиться прозрачности в этом вопросе и показать нам и общественности, где остались эти некачественные маски.
Обвинения в том, что Министерство здравоохранения теперь планирует уничтожить маски, официальный представитель Шпана сегодня тоже отклонил.
Дата публикации 05 июня 2021 года.
Ссылки по теме
-
Fox News: в Чикаго полицейским запретили преследовать преступников
-
ABC News: глава ВОЗ выступил за разработку международного договора для борьбы с пандемиями
-
France 24: лидеры ЕС требуют от Дании объяснений в связи с информацией об участии Копенгагена в американской программе слежки за Европой
-
SCMP: пожилые китайцы «зависли» на деревьях для профилактики болей в шее