Fox News: в Чикаго полицейским запретили преследовать преступников

Администрация Чикаго запретила сотрудникам правоохранительных органов преследовать подозреваемых в наименее тяжких правонарушениях, сообщает Fox News. Это стало реакцией на громкое убийство полицейскими 13-летнего жителя города Адама Толедо при его задержании. Как подчёркивает ведущий канала Такер Карлсон, на деле новые нормы сформулированы так, что теперь чикагские полицейские, по сути, не смогут гнаться ни за уличными грабителями, ни за хулиганами — а значит, преступность в городе будет расти.

Примерно два месяца тому назад, 29 марта, примерно в 2 часа ночи жители западного района Чикаго услышали выстрелы и вызвали полицию. Полицейские выехали на вызов — и когда они прибыли на место, как выяснилось позже по записям с нательных видеорегистраторов, они обнаружили 13-летнего мальчика по имени Адам Толедо, который бросился от них наутёк. Вскоре после этого он достал из-за пазухи пистолет и попытался забросить его за соседний забор. В этот момент сотрудник, который преследовал Толедо, выстрелил в него один раз — и убил его.

Это, разумеется, трагическая история, но гибель Адама Толедо породила немало важных вопросов. Например — а почему, собственно, мальчик, который и до подросткового возраста только дорос, разгуливал по городу посреди ночи с пистолетом? Где его родители? Но в администрации города Чикаго искать ответы на этот или другие схожие вопросы никто, похоже, не хочет. Как общество докатилось до такого состояния? А всем плевать. Зато— чтобы решить проблему на скорую руку— они поменяли правила поведения полиции, запретив сотрудникам преследовать таких людей, как Адам Толедо. Ну да, это ведь точно поможет.

Об изменениях сообщило на прошлой неделе в «Твиттере» управление полиции Чикаго. Цитирую: «Будут запрещены именно попытки преследовать нарушителей в пешем порядке. Сотрудники полиции Чикаго не будут пытаться преследовать подозреваемых в правонарушениях, не превышающих по тяжести класс «А». Но что же это значит? Какие преступления входят в категорию «не превышающих по тяжести класс «А»? Как оказалось, многие.

Например, можно, собственно, спокойно убегать от полицейских, так как это, в худшем случае — нарушение общественного порядка, которое относится к менее серьёзным правонарушениям класса «B». А ещё можно прямо перед носом у полицейского украсть у кого-нибудь сумочку — т.е. можно ограбить женщину, и, если в её сумочке меньше 400 долларов, преследовать человека не имеют права. А ещё можно и незаконно проникать на частную территорию, разбить витрину в магазине, и совершить нападение… В общем, можно совершать множество поступков, которые приводят к упадку общества и его разрушению, и полицейские ничего не смогут сделать с преступником, если он бросится бежать.

Такое решение — это серьёзнейшая перемена, и в результате него Чикаго сильно изменится. Но как же его освещали местные СМИ? А они взяли и о нём солгали. Например, чикагское подразделение NBC сообщило, что было, цитирую, «запрещено преследовать подозреваемых в пешем порядке за несерьёзные нарушения ПДД». Это неправда — однако агентство Associated Press сообщило ровно то же самое, цитирую: «В результате изменения правил поведения сотрудников полиции было запрещено преследовать подозреваемых в пешем порядке за несерьёзные нарушения правил дорожного движения». Но, повторюсь, это ложь — данное решение относится далеко не только к «несерьёзным нарушениям ПДД». Речь идёт о целой категории правонарушений, часть из которых имеют серьёзный характер, и данное решение властей защищает людей, которые такие правонарушения совершают.

А чтобы защитить их ещё надёжнее, администрация Чикаго на минувшей неделе ввела множество дополнительных ограничений в плане преследования подозреваемых в пешем порядке. На пути слишком много препятствий? Гнаться за подозреваемым запрещено. У подозреваемого сломана рука? Преследовать его нельзя — и так далее, и тому подобное.

Кстати, если полицейские нарушат любое из таких правил, их могут уволить — а вот если они решат не гнаться за подозреваемым, им никто и слова не скажет. Так что, как считаете, будут ли вообще теперь кого-нибудь преследовать? Ну конечно нет, и в этом весь смысл. Если полицейские не будут ни за кем гоняться, то не будет и записей с нательных видеорегистраторов, а значит не будет и громких дел — только вот преступность вырастет. А если не будет записей с нательных видеорегистраторов, люди, которые живут за пределами Чикаго, никогда не узнают, какая обстановка сложилась в городе — а обстановка там тяжёлая. Люди не будут знать, что по чикагским улицам посреди ночи разгуливают тринадцатилетние дети с пистолетами.

Выходит, что чикагские власти не решили проблему, зато смогли её успешно «зарыть».

Дата выхода в эфир 02 июля 2021 года.