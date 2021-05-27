Euronews: в США объявлен траур после 230-й перестрелки с начала года

20:17 Мишустин прокомментировал ситуацию с транспортным сообщением с Белоруссией Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с транспортным сообщением с Белоруссией не связана с политикой и зависит от пандемии коронавируса.

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20:06 В РСТ оценили ситуацию с летним сезоном Член правления Российского союза туриндустрии, юрист Георгий Мохов оценил ситуацию с летним сезоном.

20:05 Медведев сыграет с Бубликом на старте «Ролан Гаррос» 2021 года Состоялась жеребьёвка основной сетки второго в сезоне турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.

20:03 Замглавы МИД России провёл переговоры с представителем ЕС по Южному Кавказу Министерство иностранных дел России сообщило о телефонных переговорах заместителя главы российского МИД Андрея Руденко со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром.

20:01 Премьер Белоруссии призвал восстановить полноценное авиасообщение с Россией Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение между странами, а также открыть для белорусского авиаперевозчика новые маршруты.

19:56 СК принял к производству дела о наезде на электросамокате в Петербурге Следователи займутся расследованием уголовного дела, заведённого полицией в отношении мужчины, который на электросамокате сбил пожилую женщину в Санкт-Петербурге.

19:55 МИД Австрии оценил отказ России согласовать маршрут Austrian Airlines Министерство иностранных дел Австрии запросило от России разъяснения в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный полёт Austrian Airlines в обход воздушного пространства Белоруссии.

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19:06 МЧС предупредило о грозах в Петербурге вечером 27 мая Спасатели предупредили о грозах и ливнях вечером в четверг, 27 мая, в Санкт-Петербурге.

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19:00 В Белоруссии заявили о заинтересованности в нефтяных поставках из Казахстана Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым предложил вернуться к обсуждению соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов.

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