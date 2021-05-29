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«Нашу страну прибрали к рукам злобные тупицы» — Fox News о причинах роста преступности в США во время пандемии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Резкий рост числа убийств и других насильственных преступлений в 2020 году американские СМИ объясняют пандемией коронавируса. Однако, как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, «во всех нормальных странах», включая Россию и Мексику, преступность во время карантина пошла на спад и лишь в США повысилась. Настоящей причиной разгула криминала Карлсон считает антиполицейскую политику Демократической партии.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. В один воскресный день в сентябре прошлого года 16-летний Аарон Прайор был застрелен на подъездной дорожке у собственного дома в Окленде, штат Калифорния. Это было ужасное преступление — даже по сравнению с другими инцидентами со стрельбой из движущейся машины среди бела дня. На записи с камеры наблюдения видно, что убийца произвёл более дюжины выстрелов, прежде чем скрылся.

Это убийство не повлекло за собой никаких арестов, но местные СМИ особо и не интересовались, кто это сделал. Потому что они уже знали. Аарона Прайора убил… коронавирус. Так они нам сказали. Одна местная телестанция отметила, что уровень насилия в этом районе вырос с начала пандемии — стало быть, эти вещи взаимосвязаны. Футбольный тренер Прайора с этим согласился: «На самом деле, этого ребёнка убил COVID», — заявил он репортёрам. Тренер не объяснил, как именно COVID совершил это убийство и какие у COVID могли быть мотивы. Но никто и не спросил. Все, особенно власть имущие, явно были рады обвинить COVID. Это пандемия виновата!

Такое приходилось слышать часто. И не только в Калифорнии. На другом конце страны, в Нью-Йорке, мэр Билл де Блазио прямо возложил вину за рост преступности на вирус.

MSNBC: Полицейские организации скажут, что одна из причин роста преступности — это сокращение финансирования Департамента полиции Нью-Йорка. Что вы на это ответите?

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Проблема появилась раньше, чем были приняты какие-либо решения касательно финансирования. Это просто правда. Катастрофическая ситуация, о которой я говорил, начала складываться в марте и апреле, когда всё закрылось. А настоящая волна насилия началась в мае-июне и продолжилась в июле. Очевидно, это произошло из-за того, что всё расклеилось…

Точно! Это наверняка из-за пандемии! Логично же. Во всём виноват карантин. Мы заставили всех сидеть по домам, оттого-то улицы и заполнились людьми, стреляющими друг в друга и толкающими случайных прохожих под поезд метро. Вы видите здесь логику? Нет, и никто не видит. Но, к счастью, подоспели эксперты, чтобы объяснить, почему такая явная неправда на самом деле правда.

Цитирую: «Поскольку стрессы пандемии повсюду, — объяснил The New York Times бывший сотрудник ЦРУ по имени Джефф Ашер, — вы видите это повсюду». Вот только мы не видим этого повсюду. Это неправда.

Может быть, коронавирус и является глобальной проблемой, но рост преступности не является. К примеру, канадская полиция сообщает, что с марта по октябрь прошлого года число преступлений в стране снизилось на 18 процентов. В Великобритании минувший год показал рекордное за десять лет снижение уровня преступности. В Швеции и России преступность тоже снизилась. Даже в Мексике, где сейчас идёт война наркокартелей, в 2020 году убийств было меньше, чем в 2019-м. То есть в нормальных странах, практически во всех странах пандемия означала больше Netflix и меньше убийств. 

Но не здесь. В Соединённых Штатах всё было наоборот. Много Netflix, а убийств — ещё больше. На экране вы видите данные некоммерческой организации под названием Совет по уголовному правосудию и исследователей Университета Миссури. Здесь показаны средние недельные показатели убийств в 21 крупном городе. Пик убийств пришёлся на конец мая, намного позже начала пандемии.

Как сообщает Совет по уголовному правосудию, «уровень убийств, нападений при отягчающих обстоятельствах и нападений с применением оружия значительно повысился, начиная с конца мая — июня 2020 года. Летом эти показатели подскочили на 40 процентов, осенью — на 34 процента по сравнению с предыдущим летом и осенью». В текущем году эти печальные тенденции пока сохраняются.

В Портленде, штат Орегон, число убийств выросло на 800 процентов. В Миннеаполисе, где умер Джордж Флойд, на 56 процентов. На 27 процентов в Лос-Анджелесе, на 22 в Нью-Йорке и на 40 в Филадельфии.

Приходится задаться вопросом — ведь от этого может зависеть ваша жизнь! — почему наша страна отличается, скажем, от Швеции, России или Мексики? Ответ вам известен. И это не COVID. Дело в том, что нашу страну полностью прибрали к рукам злобные тупицы, то есть Демократическая партия, и результатом их политики стало огромное число убийств. Это не догадки. Они сами похвалялись. Вот они похваляются своими планами.

БАРАК ОБАМА, бывший президент США: … ребята в правоохранительных органах, разделяющие цели создания нового видения работы полиции…

ДЖЕРРИ НАДЛЕР, конгрессмен США: заново представить себе работу полиции в XXI веке.

ДЖЕННИ ДУРКАН, мэр Сиэтла: Заново обдумать и заново представить себе работу полиции …

ДИК ДУРБИН, сенатор США: … усилия местного населения, направленные на то, чтобы заново представить себе работу полиции…

ЖЕНЩИНА:заново представить себе работу полиции

АЛЬФРЕД ШАРПТОН, ведущий MSNBC: Мы должны заново представить себе, на что должна быть похожа работа полиции.

ДЖЕССИКА БЁРД, активистка: … заново представить себе работу полиции, заново представить себе нашу общественную безопасность.

АЛИ ВЕЛШИ, ведущий MSNBC: …. заново представить себе подход, в котором ведущая роль будет принадлежать гражданам.

ХУЛИАН КАСТРО, бывший министр жилищного строительства и городского развития США: Можно начать заново представлять себе правоохранительные органы.

ЭДДИ ГЛОД, профессор: … заново представить себе общественную безопасность в этой стране.

ЭРИК ГАРСЕТТИ, мэр Лос-Анджелеса: Что мы можем сделать, чтобы заново представить себе общественную безопасность?

АНТОНИО БРАУН, член городского совета Атланты: … заново представить себе общественную безопасность…

ЛИББИ ШАФ, мэр Окленда: … заново представить себе общественную безопасность…

КАМАЛА ХАРРИС, на тот момент сенатор США: Мы должны заново представить себе, на что будет похожа общественная безопасность.

Ну, они определённо заново представили себе общественную безопасность: по их милости, жизнь общества стало гораздо менее безопасной. Как сообщает Axios, 20 крупных городов США в прошлом году урезали свои полицейские бюджеты — лишили полицию финансирования. В общей сложности они сократили расходы на правоохранительные органы более чем на 840 миллионов долларов.

В Атланте — и эту новость мы сообщаем с большим удовольствием! — у одного члена городского совета, проголосовавшего за сокращение бюджета полиции на 73 миллиона долларов, у гения по имени Антонио Браун, недавно угнали машину! Среди бела дня. Дети. Полиция им не помешала: её ведь лишили финансирования. Должно быть, виноват COVID.

Дата выхода в эфир 27 мая 2021 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Fox News США Северная Америка
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