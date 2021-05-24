CNN: «безумие возвращается» — США потрясла серия убийств с применением огнестрельного оружия

В минувшие выходные США потрясла серия перестрелок, в результате которых погибло несколько молодых людей в различных американских штатах, передаёт CNN. Как отмечает канал, за последние пять с лишним месяцев 2021 года из-за ранений от огнестрельного оружия погибли не менее 7,3 тыс. американцев.

В прошедшие выходные по всей стране прошла ещё одна волна массовых расстрелов и смертей от огнестрельного оружия. Хотя 2021 год не закончился даже наполовину, из огнестрельного оружия застрелили уже более 7500 человек. Кроме того, за менее чем полгода произошло более 200 инцидентов со стрельбой. Репортаж корреспондента CNN Наташи Чен из Атланты.

Неделя кровопролития по всей стране потрясла многие районы, где люди оплакивали, в частности, свою молодёжь.

АЛЕКСИС КЛУНАН, сестра шестилетнего мальчика, убитого в перестрелке: (Плачет.) Он сказал: «Мамочка, у меня живот болит». Она подошла и взяла его на руки. У него шла кровь, у неё вся одежда была в крови.

Сестра шестилетнего Эйдена Леоса умоляла общественность о помощи после того, как в пятницу утром кто-то обстрелял машину её матери. Очевидно, речь шла о случае дорожного насилия. В результате ребёнок, который находился на заднем сидении, погиб.

АЛЕКСИС КЛУНАН: (Плачет.) Прошу вас, помогите нам найти людей, которые сделали это с моим братиком. Ему было всего шесть, он был таким добрым.

На прошлой неделе ему только исполнилось шесть. Эйдена Леоса убили в Орендже в Калифорнии, однако речь идёт лишь об одном из не менее чем 10 случаев стрельбы на всей территории США с пятницы. Чарли Джонсона застрелили в Миннеаполисе ранним утром субботы — в день, когда он должен был стать выпускником университета Святого Фомы в Сент-Поле. Президент университета заявил по этому поводу следующее: «Это произошло в день, когда он с семьёй должен был праздновать свой выпуск с нашего инженерного факультета. Его уход оставил неизгладимую печаль в наших сердцах».

В Янгстауне, штат Огайо, убиты три человека, ранено ещё пятеро.

ДЖАМАЕЛЬ ТИТО БРАУН, мэр Янгстауна: Ненужное насилие, жертвами которого становится молодёжь, разбивает мне сердце как отцу четырёх детей. Это молодые люди, которые погибли в таком юном возрасте, у них был такой огромный потенциал. Им бы жить да жить.

То же самое можно сказать и о 14-летнем подростке, убитом субботним вечером в Чарльстоне, штат Южная Каролина, в ходе, как утверждает полиция, несанкционированного концерта на улице. Сюда же относится и 16-летний подросток, убитый в тот же вечер в Колумбусе, штат Огайо, в ходе частного мероприятия, информация о котором распространялась в соцсетях. Та же участь постигла и 15-летнего подростка, который стал одним из пяти погибших в Чикаго после того, как из проезжающей мимо машины открыли огонь.

В Бронксе, по данным полиции, два человека получили ранения в ходе стрельбы в метро. Причиной этого инцидента стало ограбление, которое пошло не по плану.

АМЕРИКАНЕЦ: Я спрятался за билетным киоском.

По данным группы Gun Violence Archive, за этот неполный год число смертей от ран, нанесённых огнестрельным оружием за вычетом самоубийств, составило более 7300. Эта цифра превосходит показатели за аналогичные периоды в предыдущие годы: рост составил более 20 процентов по сравнению с 2020 годом и более 40 процентов за тот же период по сравнению с 2019-м.

Тем не менее многим могло показаться: у них в районе во время коронавирусных ограничений стало тише.

АМЕРИКАНЕЦ: Мы постепенно продираемся через коронавирус, но, похоже, безумие возвращается.

Наташа Чан, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.