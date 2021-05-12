NBC: «убийственный» уикенд — в США зафиксировали резкий всплеск преступлений с применением огнестрельного оружия

Америку в минувшие выходные накрыла волна насилия: всего за два дня по всей стране от огнестрельного оружия погибли или пострадали более 400 человек, передаёт NBC News. Как отмечается в сюжете канала, эксперты полагают, что рост числа насильственных преступлений в США связан с последствиями пандемии, а также проблемами у правоохранительных органов, боевой дух которых в последнее время крайне низок.

На этих опубликованных сегодня кадрах — хаос, объявший нью-йоркскую Таймс-Сквер после того, как вооружённый преступник превратил этот «перекрёсток мира» в место происшествия. Огнестрельные ранения получили трое человек, в том числе и вот эта девочка; а вот сотрудник полиции накладывает ребёнку жгут, а затем поднимает её на руки и быстро несёт в машину скорой помощи. Среди раненых также оказалась 23-летняя туристка.

ВЕНДИ МАГРИНА, пострадавшая: Первый выстрел попал мне в ногу. Я стала кричать и звать на помощь.

А ведь всё это — лишь одна часть жестоких выходных, затронувших все уголки Америки: в минувшие субботу и воскресенье огнестрельные ранения, в том числе и смертельные, в стране получили больше 400 человек.

Вот посетители торгового центра в Южной Флориде в ужасе пытаются спрятаться, услышав выстрелы, а здесь другие люди, оказавшиеся на улице, спасаются бегством.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И СКОРОЙ ПОМОЩИ КОЛОРАДО-СПРИНГС: Судя по звукам, стрельба ещё идёт. Сохраняйте дистанцию.

А в Колорадо-Спрингс произошло массовое убийство на праздновании дня рождения — застрелили шесть человек. По данным полиции, стрелявший покончил с собой.

В Лос-Анджелесе, Чикаго и Филадельфии число убийств и перестрелок по сравнению с прошлым годом выросло. Тем временем в Нью-Йорке количество преступлений с применением огнестрельного оружия подскочило на 79%.

ТОМ ЛЬЯМАС, корреспондент NBC News: Из-за проблем с обеспечением безопасности горожан в Нью-Йорке мэр даже запустил новую программу; жители города, которые ездят на работу в офис, могут подать заявку на предоставление «дорожного напарника». Таким напарником, по существу, выступает коллега заявителя, который сопровождает его в метро, удостоверяясь, что тот добирается на работу и домой без происшествий.

Накрывшая страну волна насилия удивила даже специалистов по уголовному праву, которые отмечают, что обычно число преступлений с применением огнестрельного оружия начинает расти после Дня поминовения.

ТОМ ЛЬЯМАС: Так что, вы считаете, что нынешним летом насилия станет ещё больше?

КРИСТОФЕР ХЕРМАНН, доцент Колледжа уголовного права имени Джона Джея: Да. Ранние тренды показывают, что летом 2021 года насильственных преступлений станет больше даже по сравнению с летом 2020-го, которое уже оказалось ужасно жестоким.

Том, а какие-нибудь причины, которые привели к такому скачку, эксперты не привели?

ТОМ ЛЬЯМАС: Лестер, они говорят, что на ситуацию повлияли сразу несколько факторов: по их словам, речь идёт о продолжающемся влиянии пандемии, проблемах с материальным обеспечением и, в том числе, безработице, расстройствах психического здоровья, а также, разумеется, факторах, связанных с правоохранительными органами — ведь в полицейских управлениях по всей стране боевой дух сейчас упал.

Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года.