Fox News: кандидат в мэры Нью-Йорка шокировал либералов, указав на лицемерие в вопросе оружия

Вероятный претендент на пост мэра Нью-Йорка, демократ Эрик Адамс, нарушил неписаные правила городских политиков, открыто признав проблему криминала и бездомности, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, Адамс шокировал либеральную общественность, заявив, что в случае своего избрания откажется от охраны и будет носить личное оружие.

Добрый вечер и добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight!



Люди сейчас особо не путешествуют: они застряли дома. Но если вам довелось посетить Нью-Йорк за последнее время, то вы знаете правду: там ужасно. Ужасно — и очень знакомо. Современный Нью-Йорк во многом напоминает Нью-Йорк 70-х, но без (культового ночного клуба и дискотеки. — ИноТВ) «Студии 54». Город снова стал грязным, беспорядочным и опасным. Парки и вокзалы выглядят как лагеря беженцев для психически больных наркоманов.



И точно так же, как в 70-е, многие жители Нью-Йорка спасаются бегством. Возможно, вы один из них. Возможно, прямо сейчас вы смотрите эту программу, сидя без маски в своём патио в Форт-Лодердейле или Нейплсе, с бокалом вина в руке и спрашиваете себя: «Какое мне дело до того, что творится в Нью-Йорке? Я проголосовал ногами. Я сбежал из этого места. Пусть оно сгниёт!»



И, честно говоря, это справедливая точка зрения. Но давайте рассмотрим ситуацию под другим углом. Нью-Йорк — крупнейший город в Соединённых Штатах. В нём живёт более восьми миллионов человек, в том числе американцы. То, что происходит в Нью-Йорке, затрагивает нас всех. В конце концов, нам в любом случае придётся платить за ущерб, так почему бы нам не надеяться на наилучший исход?



Верите или нет, но сегодня в Нью-Йорке может произойти что-то хорошее. Вернее, там уже происходит что-то хорошее. Билл де Блазио готовится к отставке. Нам это доподлинно известно. Наихудший мэр за всю историю представительного правления завершает свой второй катастрофический срок. Долгий муниципальный кошмар заканчивается. Де Блазио уходит. Возникает вопрос: кто станет его преемником?



До недавнего времени мы полагали, что это будет Эндрю Янг — парень, который не так давно баллотировался в президенты. Мы говорили с ним во время его предвыборной кампании и выяснили, что в отличие от многих кандидатов-демократов на выборах 2020 года — Бето О'Рурк, я смотрю на тебя! — Эндрю Янг неглуп. Напротив, он по-настоящему умён.



Порой он демонстрировал прозорливость и готовность публично обсуждать интересные идеи. К сожалению, в конце концов груз жизненного опыта — академия в Эксетере, Брауновский университет, школа права Колумбийского университета — втянул его обратно в ядовитую культуру, которая его породила, и он принял — вероятно, это было неизбежно — самую тупую разновидность политики идентичности. Так что к настоящему моменту единственная разница между Эндрю Янгом и первой попавшейся недовольной дамочкой в маске, которая слоняется в супермаркете Whole Foods, — это то, что Эндрю Янг чуть лучше формулирует свои мысли. И это печально. Ещё один загнулся.



Но тем не менее мы исходили из того, что Эндрю Янг победит на демократических праймериз в Нью-Йорке. Ведь это же демократические праймериз в Нью-Йорке! Но мы ошибались. Он может не выиграть. Оказывается, Нью-Йорк меняется. Весь этот городской упадок, по-видимому, пробудил избирателей, и они обратили внимание на настоящие проблемы.



Согласно новому опросу, Эндрю Янг в данный момент проигрывает человеку по имени Эрик Адамс, президенту боро Бруклин. Долгие годы он был спорной фигурой. Во многом Эрик Адамс — типичный демократ большого города. Он тоже придерживается политики идентичности. Разница в том, что Эрик Адамс достаточно эксцентричен, чтобы время от времени говорить то, что думает.



Например, в прошлогодней речи Адамс обрушился с критикой на самодовольных щепетильных либералов, которые заполонили Нью-Йорк за последние тридцать лет. Он обращался к аудитории, которой приходится с ними жить. Есть чему посочувствовать. Цитирую: «Вы были здесь до Starbucks. Вы были здесь до того, как другие пришли и решили, что они хотят быть частью этого города. Эти люди не только забирают у вас квартиры и меняют ваши жилищные условия, они вытесняют ваши разговоры и заявляют, что важные для вас вещи больше не имеют значения».



Так что же конкретно имел в виду Эрик Адамс? Что это за важные вещи, о которых вы, по мнению самодовольных щепетильных либералов, не должны говорить? В основном, это преступность и беспорядок. И это не пустяки.



Когда вы боитесь, что вас застрелят по пути в магазин, когда вы не можете гулять в ближайшем парке, потому что там поселились бродяги, всё остальное уже неважно. Каков бы ни был ваш цвет кожи, преступность и беспорядок определяют вашу жизнь. И Эрик Адамс, при всех своих качествах, всё же достаточно умён, чтобы это понимать. Он двадцать лет проработал в Нью-Йорке полицейским. Вот видео, в котором он объявляет, что баллотируется в мэры.



ЭРИК АДАМС, президент Бруклина: Мы имеем дело с кризисом, непохожим на всё, что мы когда-либо видели. Заведения закрываются, преступность растёт, число бездомных стремительно множится, а наши семьи бедствуют. У нас не должно быть такой системы образования, которая, вместо того чтобы направить наших детей к успеху, оставляет их в тупике криминала и безнадёжности.



Итак, заведения закрываются, преступность растёт, число бездомных стремительно множится. Адам высказал это вслух, что само по себе победа по меркам нью-йоркской политики. Победа реальности над бредом.



Долгие годы в среде самодовольных щепетильных либералов Нью-Йорка существовал строгий кодекс: вам непозволительно замечать, как всё разваливается. А если уж замечаете, вы должны считать это очаровательным, или многообразным, или имеющим какое-то отношение к справедливости. Больше случаев передозировки наркотиков на Пенсильванском вокзале? Как кипит жизнь!



Но Эрик Адамс вовсе так не думает. Он считает, что всё это ужасно. И вот какое решение он предлагает: не миритесь с этим дерьмом. Верните порядок. Закрутите гайки. Сделайте Нью-Йорк снова безопасным. От этого зависит всё. И он прав. Посмотрите.



ЭРИК АДАМС: Если человека незаконно застрелит полицейский или если это сделает какой-нибудь гангстер в синих джинсах, никому от этого не легче. В каком бы районе я ни побывал, люди хотят, чтобы их семьи были в безопасности. И это находит отклик у простых нью-йоркцев, и я знаю, что они воспримут то, что я говорю.



Если у нас в городе небезопасно, то компании не потянутся в Нью-Йорк. Наша туристическая индустрия на миллиарды долларов не вернётся, если в туристов будут стрелять на Центральном вокзале. Первым делом надо совладать с насилием…



Ну да! Первым делом надо совладать с насилием! Казалось бы, это должно быть главным приоритетом каждого политика в Нью-Йорке. Иначе зачем вообще нужен мэр? Но для них это не главный приоритет, куда там! Нынешний мэр половину жизни проводит в разглагольствованиях о глобальном потеплении, хотя сам загрязняет атмосферу дымом от травы, которую курит.



А вот Эрик Адамс относится к борьбе с преступностью серьёзно. Насколько серьёзно? Он говорит, что, став мэром, планирует носить личное огнестрельное оружие. Можете себе представить, чтобы так делал Билл де Блазио? Да он бы подстрелил сам себя по неосторожности!



ВЕДУЩАЯ FAQ NYC: Став мэром, вы бы носили с собой огнестрельное оружие, даже в сопровождении охраны?



ЭРИК АДАМС: Да, я буду носить, это первое. И второе: меня не будет сопровождать охрана. Если город безопасен, мэра не должна сопровождать охрана. Он должен ходить по улицам один. В-третьих, чиновники по всему городу лицемерят, говоря, что у вас не должно быть оружия в церкви. Ведь их самих сопровождают люди с оружием!



О том, насколько правдиво высказывание, можно судить по реакции дежурных истериков. В данном случае они были в диком ужасе. Демонстрируете смелость, защищаете себя, проявляете уровень тестостерона выше среднего? Да как вы можете?!



Позже Эрик Адамс намекнул, что мог говорить в шутку. Но, как вы только что видели, он не шутил. Он явно говорил всерьёз. И нормальные избиратели это оценили. И как не оценить!



Дата выхода в эфир 06 мая 2021 года.