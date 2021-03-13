Fox News: без «мамы» и «папы» — школа в Нью-Йорке предлагает ученикам новый лексикон

Нью-йоркская школа учит детей новому «инклюзивному языку», в котором нет «мамы», «папы», «мальчиков», «девочек» и «Рождества», передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, все эти слова школьная администрация считает оскорбительными. В то же время в учебном заведении существует ЛГБТ-клуб для пятиклассников и уроки трансгендерности для шестиклассников.

И снова здравствуйте. Школа в Нью-Йорке, потребовавшая от своих учеников не использовать слова вроде «мама» и «папа», отстаивает свою позицию. По-видимому, школа считает, что эти слова могут задеть чьи-то чувства. Это требование входит в новое руководство по «инклюзивному языку». Согласно этому руководству, вместо «мама» и «папа» следует говорить «взрослые», «родня», «семья». Вместо «Счастливого Рождества!» — «Счастливых праздников!» или «Хорошо отдохнуть!»



Вот как директор школы отвечает на критику: «Если невоспитанная пресса, насаждающая «культуру отмены», хочет заклеймить нас школой вежливости, достоинства и уважения «прогрессивного Нохо»*, я это только приветствую. И надеюсь, что вы будете приветствовать тоже».



Джесси, что об этом думаете вы? Вы обидитесь, если я скажу вам: «Счастливых праздников, Джесси»?



ДЖЕССИ УОТТЕРС, ведущий Fox News: Да, лично я очень обижусь, Хуан. Это же война с Рождеством. Разве мы этого не обсуждали?



Обсуждали, обсуждали.



ДЖЕССИ УОТТЕРС: Но у меня такое предчувствие, что один из этих школьников однажды меня «отменит», один из этих «воинов социальной справедливости» поступит в университет, получит работу на CNN, подаст на меня жалобу за «токсичную мужественность», и я стану безработным. Либо так, либо они вступят в «Антифа». Вы выпускаете новое поколение разрушителей статуй, запретителей мультфильмов…



Это плохо, но это ещё не всё. Я сегодня посмотрел их сайт, Хуан… У них есть клуб геев и лесбиянок для пятиклассников. У них есть курс о трансгендерности для шестиклассников. У них есть «безопасные пространства» и другой жаргон в учебной программе. Они говорят, что не обращать внимание на расу — это плохо.



Они говорят, что Америка — это общество превосходства белых, и недостаточно просто не быть расистом, надо быть антирасистом, то есть вы должны стыдиться своей белой кожи, отвергнуть свою белую привилегию и взять на себя ответственность за всю расовую несправедливость по всему миру. Всё это немного тяжеловато для семиклассника, которому бы поиграть в бейсбол и сделать домашнее задание. Вы так не думаете, Хуан?



Ясно. Грег, сегодня, кстати, Национальная баскетбольная ассоциация отстранила и оштрафовала одного из своих игроков за то, что он, играя в компьютерную игру, использовал антисемитское ругательство. Как по-вашему, это отстранение и штраф — «культура отмены»?



ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Понятия не имею, о чём вы говорите… Я хотел высказаться по нашей теме. Кстати, Джесси, вы сказали: «домашнее задание»? «Домашнее задание»?! У некоторых людей нет дома. Как вы смеете? Как вы смеете ожидать, что люди будут делать домашнее задание?



ДЖЕССИ УОТТЕРС: Знаете, а вы правы.



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Более общий вопрос: почему «социальная справедливость» сейчас везде? На это есть пять ответов. Во-первых, она децентрализована, у этой змеи нет головы, она просто вылезает повсюду.



Во-вторых, она наводит ужас на корпорации и власть имущих. Потому что они не знают, как это остановить, и просто прогибаются.



В-третьих, низкий порог вхождения. Чтобы работать в культуре «социальной справедливости», необязательно быть умным. Достаточно лишь повторять то, что ты уже слышал. Вот почему «социальная справедливость» привлекает столь многих тупиц.



В-третьих… То есть в-четвёртых, она хороша для прессы, то есть СМИ могут соорудить из «социальной справедливости» какую угодно историю. А 24-летний бесталанный блогер может заполучить такую власть, какой у него никогда в жизни не было. 24-летний посредственный блогер может «отменить» публикуемого автора, которому за 70. Просто потому, что тот стар и сказанул какую-нибудь глупость.



И наконец, раз уж речь зашла о старости, старшее поколение пропало из виду. Им приятнее уйти в закат, чем защищать нашу свободу слова. Вот что печально. Вам надо выйти вперёд и разделить с нами риск, потому что они и до вас доберутся.



Дата выхода в эфир 11 марта 2021 года.



* Нохо — исторический район в Нижнем Манхэттене (прим. ИноТВ).