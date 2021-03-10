CNBC: «мой сын хочет костюм принцессы» — Калифорния планирует запретить разделение игрушек по половому признаку

Власти американского штата Калифорния рассматривают законопроект, запрещающий разделение игрушек по половому признаку в больших магазинах, сообщает CNBC. Как полагают авторы инициативы, существующее распределение не даёт некоторым детям «выражать себя, как им хотелось бы». А владельцы магазинов отмечают, что в последнее время спрос на игрушки, предназначенные для противоположного пола, растёт.

Девочки катают по полу игрушечные поезда, мальчики возят в колясках кукол. Почему? Некоторые активисты из Калифорнии зададут встречный вопрос: «А почему бы и нет?»

КРИСТИНА МАЛЛИН, владелица магазина игрушек Miracle Mile Toys&Gifts: Идёт время, и я вижу, как всё больше и больше родителей говорят: «Мой сын очень хочет себе костюм принцессы».

Власти штата рассматривают закон, запрещающий разделение игрушек на секции «для девочек» и «для мальчиков» в больших супермаркетах. Одна из создателей этой инициативы — демократка и бывшая учительница математики Кристина Гарсиа.

КРИСТИНА ГАРСИА, член ассамблеи легислатуры штата Калифорния: Когда я была маленькой, я всё время хотела играть с конструктором Lincoln Logs, но мне никогда не разрешали.

По её словам, подобная логика — одна из причин, почему по математике успеваемость у девочек хуже.

Таким образом штат, который сделал обязательными гендерно-нейтральные туалеты и присутствие женщин в советах директоров акционерных компаний открытого типа, теперь нацелился на коробку с игрушками.

КРИСТИНА ГАРСИА: До сих пор есть дети, которые не могут играть в игрушки, которые им нравятся, или не могут выражать себя так, как им хотелось бы, не чувствуют себя вовлечёнными.

Сеть гипермаркетов Target уже перестала разделять отдел с игрушками по половому признаку, но не одежду. Если закон примут, нарушителям грозят штрафы в 1000 долларов. Однако инициатива не затрагивает маленькие магазины — такие как Miracle Mile Toys&Gifts. Впрочем, этот магазин уже сам ввёл такое правило.

КРИСТИНА МАЛЛИН: Мы специально не спрашиваем, для кого покупатели выбирают игрушку — для девочки или для мальчика. Мы в первую очередь спрашиваем, что нравится ребёнку.

Вице-президент сети магазинов игрушек Tom's Toys Джилл Уолкуис утверждает, что их компания с гордостью называет себя гендерно-нейтральной. Она часто вспоминает, как много лет назад один маленький мальчик всё время просил купить ему куклу Барби.

ДЖИЛЛ УОЛКИСТ, вице-президент компании Tom's Toys: Было очень приятно видеть, как его лицо светилось, когда ему покупали новую игрушку, новую Барби. Я помню этого малыша и надеюсь, что, где бы он сейчас ни был, у него всё хорошо.

ДЖЕЙН УЭЛЛС, корреспондент CNBC: Здесь, в магазине Tom's Toys, рядом с платьем принцессы стоят игрушечные пушки Nerf. Законопроект ещё будут рассматривать, сейчас этим занимается комитет. Но интересно, что в изначальной версии также был запрет на разделение детской одежды по половому признаку. Позднее этот пункт убрали, но это пока.

Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.