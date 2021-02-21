Fox News: «Алгебра — это расизм!» — в американских школах хотят изменить преподавание математики

Власти штата Орегон увидели в традиционном курсе математики «идеи превосходства белой расы». Объективность и сосредоточенность на правильном ответе теперь считается расизмом, вместо этого власти хотят ввести новый курс «этноматематики», передаёт Fox News.

Орегонский департамент образования побуждает учителей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики. Этноматематика. Это не наши выдумки. Как учит этот курс, сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров — это проявление идеи превосходства белой расы. Алгебра — это расизм! Как тут не вспомнить Великую французскую революцию?



С нами сегодня Либби Эммонс, старший редактор Post Millenial. Либби, это одна из многочисленных историй, в которые трудно поверить. Как математика может быть расистской? Она ведь абсолютно объективна!



ЛИББИ ЭММОНС, старший редактор Post Millenial: Хороший вопрос. Но чтобы ответить на него, надо понять, что объективность теперь считается расизмом. Это часть проблемы. Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм.



Но есть также ряд дополнительных проблем со всей этой программой. Первая — это идея о том, что учителя поддерживают расизм в классе, потому что они расисты, они не видят собственной предвзятости и не могут контролировать проявлений собственного расизма.



Другая проблема — это упомянутая вами идея о том, что математика — белая дисциплина. Фундаментальная абсурдность этого очевидна любому, кто хоть немного изучил вопрос. И третье — это так называемое «мягкий шовинизм заниженных ожиданий». Людям говорят, что небелые студенты не могут соответствовать заданным стандартам, так что стандарты надо менять.



Но, конечно же, дело в том, что дети не тупые, они понимают, когда с ними ведут себя угодливо. Они понимают, когда их гладят по головке и говорят им, что они молодцы, притом что они сами знают, что не справляются. Мы также знаем, что дети преуспевают, когда с них спрашивают. Любой родитель вам это скажет!



Когда от ребёнка ожидают соответствия какому-то уровню ответственности, дети могут делать успехи. Им это нужно! Им нужна возможность позаботиться о себе и быть на уровне. Да! Каждый ребёнок это знает! И когда мы ведём себя с ними так, будто они идиоты, как будто для изучения математики им необходимы уроки интерпретативного танца, дети видят нас насквозь! Очевидно же! Не знаю, кто здесь одурачен.



Мы ведём к банкротству собственную страну, жизни наших детей. Школы закрыты. Мы ещё и этим их губим. И ещё мы так вольно обращаемся со словами! Принимаем термины левацкой пропаганды, вроде термина «антирасизм». У нас нет никаких причин так делать. Эти термины не настоящие, они не описывают реальность. И ещё мы…



Вы правы. И мы делаем вид, будто это честно, хотя это не так. И вы, конечно же, это подметили. Либби, я признателен вам за то, что сегодня вы снова были с нами. Рад был вас видеть. Спасибо вам!



ЛИББИ ЭММОНС: И вам большое спасибо!



Дата выхода в эфир 19 февраля 2021 года.