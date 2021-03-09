DW: женщины-машинисты в московском метро открывают путь к равноправию полов

Предоставление женщинам возможности работать машинистами поездов в метро стало знаковым событием для равноправия полов в России, сообщает Deutsche Welle. Впрочем, с оговорками, ведь ездят они только на современной технике и по линиям, которые преимущественно проходят над землей. Тем не менее для некоторых представительниц прекрасного пола — это воплощение мечты детства, рассказывает немецкий телеканал.

Открытый путь для равноправия в российской столице. Ирина Долгих наконец-то получила работу своей мечты: машиниста поезда в московском метро. Она начала работать там 18 лет назад. То, что тогда женщины по закону не могли стать машинистами поездов, она не знала. С этого года она наконец-то может управлять поездом. Она ждала не напрасно.

ИРИНА ДОЛГИХ, водитель поезда метро: Мечта детства. Я раньше постоянно играла с мальчишками в кораблики и самолёты. Мой отец — пилот. Мне с детства нравится техника. Почему именно метро? В метро меня как-то затянуло то, что оно под землёй. Вроде как подземная авиация.

Перед началом каждой смены Ирина внимательно контролирует состояние поезда. Она ищет в поезде следы поломок и вандализма. Проверяет, на месте ли все огнетушители. Это момент тишины, прежде чем пустые выгоны заполнят толпы людей. У Ирины большой опыт общения с пассажирами. Многие годы она была дежурным на станции. Как для машиниста для неё теперь важнее всего связь с поездом. Для Ирины в ней есть даже что-то духовное.

ИРИНА ДОЛГИХ: Как корабль назовешь, так он и поплывёт, говорят в России. Я к каждому поезду отношусь как к человеку. И я думаю, у каждого поезда есть душа. Один раз у моего поезда была мужская душа, но у большинства — женская. Когда я сижу здесь, я испытываю счастье. Я счастлива, когда управляю поездом.

Ирина гордится тем, что стала одной из первых 12 женщин-машинистов поездов. Московское метро легендарное. Его строительство началось в 1930-ых годах. Тогда советское руководство хотело построить для подземных рабочих роскошный народный дворец. Это заметно и сегодня.

В 1980-ых годах правительство решило, что для женщин-машинистов метро находится слишком глубоко под землёй, в нём слишком громко и темно. К тому же в долговременной перспективе вибрации поезда могут нанести вред так называемой функции деторождения. Технический прогресс и социальные перемены вынудили власти передумать, пускай и немного. Женщины-машинисты пока что не могут ездить везде. Только в самых современных поездах и по Филёвской линии, большая часть которой находится над землёй. При этом мужчины и женщины проходят одно и тоже обучение.

ИГОРЬ АНДРЕЕВ, инструктор в московском метро: У нас нет деления на мужчин и женщин. У нас одна программа обучения, и каждый водитель поезда должен её освоить. Конечно же, это первые женщины в метро. Эта линия не так загружена. Пассажиропоток не такой большой. А так как линия в основном проходит над землёй, вреда здоровью она наносит меньше.

Новых женщин-машинистов метро всё равно чествуют, даже с помощью специальной созданной куклы Барби. Однако в мире она служит далеко не символом равноправия. Реклама кукол размещена и в самом метро. Тут написано: «Ты можешь быть кем захочешь». Но для российских женщин это не совсем соответствует действительности.

Среди прочего исключительно мужскими профессиями считается работа в металлургической промышленности, например, как здесь на заводе по производству стали, а также в горнодобывающей промышленности и буровые работы на нефтяных платформах. По закону целых 100 профессий для женщин запрещены. Такие запреты были введены в послевоенные годы, чтобы увеличить рождаемость. К 2021 году российское правительство пересмотрело список. Но семейные ценности продолжают быть высшим приоритетом, а также мачизм.

АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ, член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству: К женщинам мы относимся нежно. Эти непростые профессии и тяжёлая работа у нас в обществе считаются мужскими. К тому же женщины — матери. Для нас важны обеспечение и защита их здоровья, а также функции деторождения. Поэтому по рекомендациям врачей были составлены вредные факторы.

У Ирины Долгих скоро начнётся смена. Мать-одиночка ездит на работу на метро, но сейчас можно расслабится, так как она пассажир.

ИРИНА ДОЛГИХ: Я думаю, что момент, когда правительство разрешит женщинам работать на запрещённых работах, ещё наступит. Я думаю, над этим уже работают. Запреты существуют не просто так: правительство заботится о женщинах. Я бы посоветовала другим женщинам, чтобы они продолжали верить и надеется. Тогда мечта сбудется. Не важно, кем ты хочешь работать, всё возможно.

По крайней мере, мечта Ирины стала реальностью. Вскоре и другие женщины начнут обучение на машинистов поездов. Однако за пределами метро предстоит ещё длинный путь к равноправию.

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года.