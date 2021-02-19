Bild: в Германии начался первый суд по делу об увольнении из-за отказа делать вакцину от COVID-19

В Германии впервые рассматривается дело об увольнении из-за отказа делать прививку от коронавируса, сообщает Bild. В суд обратилась сиделка с требованием отменить решение начальника патронажной службы и выплатить ей денежную компенсацию. При этом она говорит, что не выступает против вакцин: просто хотела принять решение сама, а не под «сильным давлением» руководства.

Владелец этой патронажной службы в Дессау-Рослау уволил семь сотрудников, потому что они не хотели делать вакцину против коронавируса. Теперь же вот эта сиделка подала в областной суд Саксонии-Анхальт иск против своего начальника. Она требует, чтобы он отменил бессрочное увольнение и выплатил ей компенсацию 800 евро.

СИДЕЛКА: Меня волнуют не деньги, а восстановление справедливости. Некоторые работодатели — только не подумайте, что так поступают все, — не имеют права делать всё что захотят.

Глава патронажной службы изложил Bid свою позицию, сказав, что он делает всё возможное, чтобы защитить своих пациентов. По его словам, это его моральный долг.

СИДЕЛКА: Он уволил нас, потому что мы не захотели вакцинироваться сразу. Он разговаривал с нами по отдельности, оказывал сильное давление.

При этом сиделка не выступает против вакцин. Но она хотела принять это решение сама, а не под давлением своего начальника.

СИДЕЛКА: Когда-нибудь я обязательно сделаю вакцину. Я просто хотела подождать. Ведь сейчас заговорили о мутациях. На какой срок вакцина помогает? Нужно ли делать вакцину тому, кто уже переболел? Так много неразрешённых вопросов.

Процесс покажет, может ли начальник бессрочно уволить своих сотрудников, если они отказываются вакцинироваться от коронавируса. В Германии это первый процесс об увольнении из-за вакцины от коронавируса.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2021 года.