Bild: в Германии начался первый суд по делу об увольнении из-за отказа делать вакцину от COVID-19
Владелец этой патронажной службы в Дессау-Рослау уволил семь сотрудников, потому что они не хотели делать вакцину против коронавируса. Теперь же вот эта сиделка подала в областной суд Саксонии-Анхальт иск против своего начальника. Она требует, чтобы он отменил бессрочное увольнение и выплатил ей компенсацию 800 евро.
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