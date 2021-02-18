Mainichi: жителям японского города будут приплачивать за вакцинацию

22:28 Эксперт оценил идею четырёхдневной рабочей недели Журналист, политолог Георгий Бовт оценил идею четырёхдневной рабочей недели.

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22:14 Загребское «Динамо» забило второй мяч в ворота «Краснодара» после ошибки Городова Загребское «Динамо» снова повело в счёте в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы с «Краснодаром».

22:09 Психолог рассказала, как следить за безопасностью детей в соцсетях Гештальт-терапевт, психолог Людмила Суздальцева рассказала, как следить за безопасностью детей в соцсетях.

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21:42 «Спартак» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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21:28 Берг стал автором первого гола российских команд в 2021 году Нападающий «Краснодара» Маркус Берг сравнял счёт в матче с загребским «Динамо» в рамках 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

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20:02 Глава UFC рассказал, как проиграл $1 млн Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, как проиграл $1 млн из-за ставок на спорт.

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19:39 Путин назвал невосполнимой потерей для кино кончину Андрея Мягкова Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Андрея Мягкова, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа.

19:36 В Москве во время раскопок нашли фрагменты старинных церковных колоколов В Москве археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII — начала XIX века.

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