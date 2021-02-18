Mainichi: жителям японского города будут приплачивать за вакцинацию

22:28
Эксперт оценил идею четырёхдневной рабочей недели
Журналист, политолог Георгий Бовт оценил идею четырёхдневной рабочей недели.
22:28
«Краснодар» снова сравнял счёт в матче с загребским «Динамо» в плей-офф Лиги Европы
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил второй мяч в ворота загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
22:26
В ФАС заявили о необходимости разработать меры борьбы со спам-звонками
В Федеральной антимонопольной службе заявили о необходимости разработать меры борьбы со спам-звонками.
22:22
ЦСКА дома уступил «Трактору» в матче КХЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:22
WP: дипломаты США в Москве попросили привить их «Спутник V»
Сотрудники американской дипломатической миссии в Москве обратились к Москве за дозами вакцины «Спутник V» российского производства, после того как Вашингтон не смог предоставить им одобренную американскими властями вакцину от коронавируса.
22:14
Загребское «Динамо» забило второй мяч в ворота «Краснодара» после ошибки Городова
Загребское «Динамо» снова повело в счёте в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы с «Краснодаром».
22:09
Психолог рассказала, как следить за безопасностью детей в соцсетях
Гештальт-терапевт, психолог Людмила Суздальцева рассказала, как следить за безопасностью детей в соцсетях.
22:08
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России удаётся сдерживать.
22:07
Дубль Хиетанена принёс московскому «Динамо» четвёртую за сезон КХЛ победу над СКА
Московское «Динамо» взяло верх над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:05
Басилашвили назвал Мягкова великим артистом
Народный артист СССР Олег Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова.
22:04
Эксперт оценил проект об изъятии документов за неисправности в машинах
Независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов прокомментировал законопроект об изъятии документов за неисправности в автомобилях.
22:00
Павлова считает, что самоподготовка перед ЧМ по биатлону помогла ей
Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о самоподготовке спортсменов.
21:57
Эксперт прокомментировал ситуацию с недоливом бензина на АЗС
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов прокомментировал ситуацию с недоливом бензина на АЗС.
21:57
В Росстате рассказали о снижении числа безработных в России
В России, по данным на январь 2021 года, зафиксировано 4,3 млн безработных. Об этом говорится в отчёте Росстата.
21:49
В Татарстане рассказали о работе по поддержке экспортёров
Общий объём экспорта производителей Татарстана, содействие которым оказал Центр поддержки экспорта, составил более $33 млн.
21:46
Захарова прокомментировала отношения России с новой администрацией США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отношения Москвы с администрацией президента США Джо Байдена.
21:45
«Краснодар» и загребское «Динамо» забили по одному мячу в первом тайме матча плей-офф ЛЕ
Завершился первый тайм матча между «Краснодаром» и загребским «Динамо» 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
21:44
Москва и Минск согласовали дорожную карту развития военного сотрудничества
Военные ведомства России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу.
21:42
«Спартак» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ
Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:34
Павлова высказалась о причинах неудачного выступления российских биатлонистов в Поклюке
Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о причинах неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира в словенской Поклюке.
21:28
Берг стал автором первого гола российских команд в 2021 году
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг сравнял счёт в матче с загребским «Динамо» в рамках 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
21:27
Попова: британский штамм коронавируса почти не распространяется в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире телеканала «Россия 1», что на сегодняшний день британский штамм коронавируса практически не распространяется в России.
21:18
Экс-игрок сборной России Гранат перешёл в клуб ПФЛ
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат стал игроком клуба «Олимп-Долгопрудный», который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
21:17
Вакцинация от COVID-19 начнётся в петербургских ТЦ с 24 февраля
Вакцинация от коронавируса начнётся в торговых центрах Санкт-Петербурга с 24 февраля.
21:13
Загребское «Динамо» вышло вперёд в матче с «Краснодаром»
Загребское «Динамо» забило в ворота «Краснодара» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
21:12
Завершены испытания вакцины «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о завершении клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» против коронавирусной инфекции COVID-19.
21:02
В РФС сообщили, когда будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом»
В службе коммуникаций Российского футбольного союза рассказали, когда будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом».
21:01
Захарова прокомментировала отношения России с Японией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировала отношения России с Японией.
20:58
Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко
Президент России Владимир Путин продлил на год сверх установленного предельного возраста срок госслужбы заместителям главы МИД России Михаилу Богданову и Александру Грушко.
20:53
Боец MMA Корешков: Bellator с неохотой дал разрешение выступить в AMC Fight Nights
Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков заявил, что промоушен Bellator с неохотой дал ему разрешение выступить на ближайшем турнире AMC Fight Nights.
20:49
Захарова прокомментировала позицию Германии по «Северному потоку — 2»
Германия в ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2» отстаивает свои интересы, это пример отстаивания своего суверенитета. Об этом в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
20:38
В Молдавии число случаев коронавируса превысило 174 тысячи
За прошедшие сутки в Молдавии зафиксировали 1340 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 174 155.
20:33
Орлов не понимает, почему в «Спартаке» не хотят переносить матч с «Динамо»
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного переноса матча 1/8 финала Кубка России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком».
20:31
Захарова заявила о нежелании России разрывать отношения с ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» заявила, что Москва не хочет разрывать отношения с Евросоюзом.
20:28
WSJ: ВОЗ изучает связь барсуков и кроликов в распространении COVID-19
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают версию, что какую-то роль в распространении коронавируса могли сыграть хорьковые барсуки и кролики, которых продавали на рынке в китайской Ухани.
20:15
В Британии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании в течение суток зарегистрировали 12 057 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
20:15
Стал известен состав «Краснодара» на матч с загребским «Динамо», Сафонов — вне заявки
Стал известен состав «Краснодара» на первый матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы с загребским «Динамо».
20:02
Глава UFC рассказал, как проиграл $1 млн
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, как проиграл $1 млн из-за ставок на спорт.
20:01
В Минтруде заявили о стабилизации ситуации на рынке труда в России
Министерство труда и социальной защиты заявило, что ситуация на российском рынке труда устойчиво стабилизируется.
19:53
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в матче 1/16 финала Лиги Европы
Киевское «Динамо» и бельгийский «Брюгге» не выявили победителя в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
19:51
В Киевской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Вирус птичьего гриппа обнаружен и лабораторно подтверждён в посёлке в Киевской области.
19:47
Кашшаи высказался о географическом принципе назначения судей на матчи РПЛ
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал о нюансах назначения судей на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:43
Лавров и глава МИД Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V»
Министры иностранных дел России и Мексики Сергей Лавров и Марсело Луис Эбрард Касаубон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран и поставки российской вакцины «Спутник V» в Мексику.
19:39
Футболист «Реала» Варан стал лицом компании Puma
Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Рафаэль Варан заключил контракт с брендом Puma.
19:39
Путин назвал невосполнимой потерей для кино кончину Андрея Мягкова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Андрея Мягкова, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа.
19:36
В Москве во время раскопок нашли фрагменты старинных церковных колоколов
В Москве археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII — начала XIX века.
19:36
В Тверской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Тверской области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. К настоящему времени прививки сделали почти 38 тыс. человек.
19:36
Эксперт рассказал о причине аномальных холодов в России
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о причине аномальных холодов в России.
19:35
Климатолог дал прогноз по потеплению в России
Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.
19:34
Меньшов поделился воспоминаниями о Мягкове
Режиссёр Владимир Меньшов поделился воспоминаниями об актёре Андрее Мягкове, с которым учился на одном курсе в Школе-студии МХАТ.