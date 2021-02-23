France 2: коронакризис доводит французов до антидепрессантов и психиатров

Карантин, увольнение, безработица, неоплаченные счета и бессонница — всё больше французов и главным образом молодёжи страдает от последствий пандемии COVID-19, передаёт France 2. В прошлом году более чем в два раза вырос спрос на антидепрессанты, а в некоторых особенно тяжёлых случаях больные вынуждены ложиться в психиатрические клиники.

Вот уже год Марион мается в стенах своей квартиры. В 24 года она живёт одиноко и поддерживает себя этими таблетками.

МАРИОН УИЛЛЕ: Это успокоительное — я пью одну в день перед сном, — и антидепрессанты, они работают вместе. Вот что я принимаю каждый день.

Марион страдает от депрессии. Из-за COVID-19 она потеряла работу агента регистрации в аэропорту и теперь страдает ночными кошмарами и бессонницей.

МАРИОН УИЛЛЕ: Неизбежно приходят мысли о самоубийстве. Сложно объяснить, но страдаешь так сильно, что иногда это единственное, что приходит на ум. Это тревога от того, что не знаешь, что произойдёт, это ситуация, которая становится невыносимой, на самом деле. Нет никаких планов, никаких перспектив. Вот с чем сложно справиться.

Стала ли жизнь во время карантина невыносимой? В департаменте Сен-Сен-Дени провели исследование по этому вопросу. С марта по ноябрь прошлого года число людей, принимающих антидепрессанты, подскочило на 112 процентов, а за год (с ноября 2019-го по ноябрь 2020 года. — ИноТВ) — на 152 процента. Некоторые пациенты доходят до того, что ставят свою жизнь под угрозу.

В этой клинике психиатры принимают больных людей, которые до этого никогда не обращались за помощью.

МУЛУ БЕН БАША, главный врач-психиатр в клинике Альянс-Вильпент (Сен-Сен-Дени): У нас есть пациенты, которые раньше никогда не приходили к психиатру. Они попадают к нам либо из-за потери работы, безработицы, а также из-за непережитого траура.

С начала эпидемии здесь зафиксировали увеличение просьб о госпитализации на 30 процентов.

ВРАЧ: Как дела? Вы хорошо себя чувствуете?

Полтора месяца назад 25-летнюю Сесиль пришлось принимать в срочном порядке.

ВРАЧ: К вам начинает потихоньку возвращаться аппетит?

СЕСИЛЬ БАРАШ: Да. Я поступила сюда, когда весила 40 килограммов, а сейчас — 48,6 килограмма.

ВРАЧ: Очень хорошо.

Во время первого карантина её работодатель потребовал, чтобы она уволилась. Она отгородилась от всех и за несколько месяцев потеряла 30 килограммов.

СЕСИЛЬ БАРАШ: Это был тупик, полный тупик. Огромное давление в моей голове: счета, которые приходят одновременно… Я плачу, я не могу заснуть…

В клинике 15 пациентов стоят в очереди на госпитализацию. Что касается Сесиль, то она восстанавливается и должна выписаться в ближайшие дни.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2021 года.