Slate: далеко не все французы хотят вернуться к жизни до карантина

Как оказалось, вовсе не все французы недовольны жизнью на карантине, многие смогли найти в ней плюсы. Так что возвращение к прежнему распорядку, наоборот, их пугает. Журналист Slate пообщался с психологами и собрал некоторые советы для тех, кто чувствует стресс от мысли о том, что придётся выйти из домашнего кокона.

С начала пандемии и карантина во Франции прошло уже больше года, и у многих повседневная жизнь изменилась кардинальным образом, пишет Slate. Кто-то боится возвращения к прежней жизни, кто-то заранее чувствует усталость от неё. Немало французов, как оказалось, нашли карантин весьма комфортным. Интроверты рады избавиться от социальных и профессиональных обязательств, а активные люди, пропадавшие на работе, довольны тем, что могут проводить время как хотят.

«От вынужденного заточения дома из-за санитарного кризиса не все так уж несчастны. Для некоторых перспектива покинуть свой кокон кажется испытанием», — пишет автор статьи.

Как поясняет психолог в интервью журналисту издания, в момент карантина у людей резко исчез прежний баланс привычной жизни. Мир стал более ограниченным. Каждому пришлось с этим как-то справляться. И кто-то замкнулся внутри себя и своего кокона. Так что выход из карантина может быть ещё тяжелее, поскольку за пределами этого кокона снова опасный мир.

Эти чувства могут выражаться также в отказе от докоронавирусной жизни. Многие люди говорят, что прежняя жизнь им больше не подходит. Кто-то радуется медленности жизни на карантине и удалённой работе, при которой можно вставать за полчаса до работы, спокойно завтракать, поглаживая кота. Они отмечают, что сейчас чувствуют меньше стресса и спешки, пребывают в лучшем настроении. Кто-то счастлив, что больше не приходится пользоваться транспортом в час-пик каждый день.

И психологи подтверждают: за несколько десятилетий в городах жизнь особенно сильно ускорилась. И поэтому они сами фиксировали распространение психологических проблем и патологий. Так что те, кому было сложно справиться с этой скоростью и постоянной потребностью быть включённым, сейчас себя чувствуют лучше. И перед ними встаёт вопрос, как возвращаться к прежней жизни.

Во время карантина, который был весной, каждый пятый работник думал о смене профессии, и из них больше половины говорили, что хотят придать своей деятельности больше смысла. При этом горожане больше, чем прежде, говорят о желании уехать и стать ближе к природе.

Психологи сходятся во мнении, что социальное влияние пандемии будет ощущаться ещё в ближайшее время. Любые потрясения, особенно столь сильные, оказывают влияние на общество. Например, те, кому не нравилась их прежняя жизнь, могут её изменить. Но при этом пандемия действует на всех по-разному. Так что эксперты предостерегают против резких действий: прежде чем решиться всё бросить, нужно иметь на это средства.

Есть те, кто хочет полностью переосмыслить свою жизнь, и те, кто скучает по временам до пандемии, но не уверен, что сможет вернуться в прежние рамки. Люди привыкли к одиночеству, и теперь их могут даже пугать прежде любимые запахи, звуки, обстоятельства.

Психологи предупреждают, что крайне важно признать изменения в мире, понять, что он теперь другой. Люди сейчас теряют свои ориентиры. Вакцина даёт надежду на возвращение прежнего мира, но важно понимать, что в полной мере прежним он не будет. Так что нужно будет миропорядок восстанавливать, но адаптировать. Кому-то стоит обратиться к специалисту. Кому-то самостоятельно: заняться новым делом, попробовать йогу… Но важнее всего оставаться спокойным, дать себе нужное время и быть уверенным в себе, пишет Slate.