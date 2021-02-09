Euronews: мутации коронавируса теперь ищут в европейской канализации

Уже в целом ряде европейских городов за распространением коронавирусной инфекции следят по пробам из сточных вод. По словам экспертов, эти данные могут оказаться даже полезнее ПЦР-тестов, поскольку раньше показывают реальную ситуацию с распространением инфекции и разных мутаций коронавирусного штамма в конкретном регионе, передаёт Euronews.
Отслеживать распространение COVID-19, как выясняется, можно не только по статистическим данным ПЦР-тестирования. Геном коронавируса обнаруживают и в фекалиях инфицированных, так что сточные воды становятся важным источником данных об эпидемической ситуации.
В этом уверены в администрации водоочистных сооружений во французском городе Пьер-Бенит недалеко от Лиона. Этот комплекс участвует в национальном эксперименте, в рамках которого регулярно проводится количественный анализ наличия генома коронавируса в канализации.
СОТРУДНИК: Каждый день мы отбираем пробы в соответствии с объёмом сточных вод, поступающих на предприятие каждые 24 часа.
Собранные образцы отправляют в специализированные лаборатории для анализа, результаты которого попадают в общефранцузскую базу данных.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Так работают 150 водоочистных комплексов, которые участвуют в национальной программе исследований. Это должно помочь отслеживать развитие пандемии — и возможно, даже предсказывать вспышки COVID-19.
По словам экспертов, на основании данных о заражении сточных вод коронавирусом можно на неделю раньше увидеть рост или спад числа инфицированных в том или ином регионе. Вот, например, данные с вокзала в Марселе: в сентябре анализы из сточных вод значительно раньше показали новую волну заболеваемости, чем положительные результаты ПЦР-тестов.
Есть и значимые расхождения в данных, полученных из разных источников. Так, в Лионе в декабре пробы из канализации показывали рост заболеваемости, а данные ПЦР-анализов в то же время не свидетельствовали ни о каком изменении эпидемической ситуации. В этом году образцы из сточных вод во Франции проверяют и на наличие новых штаммов коронавируса.
ВЕНСАН МАРЕШАЛЬ, вирусолог: В водах региона Иль-де-Франс/Париж в начале января так называемый британский вариант не присутствовал — или, по крайней мере, не был обнаружен. Теперь, в последние несколько дней или недель, доля новых разновидностей инфекции растёт. Сегодня от 25 до 35 процентов штаммов, выявляемых в сточных водах, имеют специфические мутации.
Похожие программы наблюдения за коронавирусом в сточных водах действуют и в других странах Европы — в частности, в Нидерландах, Италии и Испании. В Барселоне, Милане и Турине по анализам из канализации учёные видели начало эпидемии ещё до того, как там были официально зарегистрированы первые случаи заражения.
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