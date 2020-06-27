La Vanguardia: коронавирус был в Барселоне уже в марте 2019 года

Коронавирус SARS-CoV-2 был в Барселоне уже в марте 2019 года, т.е. за 10 месяцев до того, как полагали ранее, пишет La Vanguardia. Об этом говорит анализ образцов сточных вод, взятых 12 марта прошлого года на очистных сооружениях города Эль-Прат-де-Льобрегат, где и был найден генетический материал вируса, вызывающего болезнь COVID-19.

Эти данные, указывающие на самую раннюю на настоящий момент дату обнаружения коронавируса, были опубликованы ресурсом medRxiv и должны ещё быть выверены научным сообществом, подчёркивается в статье.

До сих пор самой ранней датой выявления COVID-19 считался ноябрь 2019 года. Его обнаружили в образцах сточных вод, взятых в Италии.

Барселонская находка говорит о том, что вирус циркулировал незаметно в течение нескольких месяцев до тех пор, пока в китайском городе Ухань не началась эпидемия, распространившаяся впоследствии на весь мир.

По словам профессора микробиологии из Университета Барселоны Росы Пинто, вирус вряд ли зародился в Ухани, однако пандемия действительно стартовала именно оттуда.

Поскольку остатки вируса удалось обнаружить в образцах, взятых на очистных сооружениях, то это означает, что во время первого появления коронавируса в Барселоне он поразил довольно большое количество людей.

«Мы не можем сказать, сколько людей было, но их должно было быть достаточно много», — подчеркнула Пинто.

Тем не менее вирус тогда не укоренился. В образцах сточных вод, взятых в период с сентября по декабрь 2019-го, никаких следов коронавируса не было. Вновь его следы выявили лишь в образцах, взятых после 15 января 2020 года.

Позднее количество вируса в сточных водах с очистительных сооружений в Эль-Прат-де-Льобрегат постоянно росло, и так продолжалось до начала апреля. Затем показатели вновь пошли вниз, что совпало с введением карантинных мер в Испании.

18 мая уровень содержания следов коронавируса был настолько низок, что обнаружить его в сточных водах очистительных сооружений не удалось, пишет La Vanguardia.