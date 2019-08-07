Independent: американской биолаборатории запретили работать со смертельно опасными вирусами из-за риска утечки

Главная лаборатория США по изучению химического оружия «Форт-Детрик» получила указание прекратить исследование смертельных вирусов из-за риска утечки вредных веществ за пределы учреждения, пишет Independent. Как сообщает издание, контролирующий орган принял это решение после проверки, выявившей, что принимаемые в «Форт-Детрике» меры по обеззараживанию сточной воды недостаточно эффективны.

Главная лаборатория армии США по изучению химического оружия «Форт-Детрик» в штате Мериленд получила от Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) указание прекратить исследование смертельных вирусов и патогенных организмов из-за опасений, что заражённые ими отходы могут покинуть стены учреждения.

Как сообщается, контролирующий орган отозвал лицензию лаборатории на работу с вирусами лихорадки Эбола, натуральной оспы и сибирской язвы после инспекции, выявившей ряд проблем с процедурами, используемыми для обеззараживания сточной воды.

Как поясняет газета, многие годы лабораторя пользовалась для очистки сточной воды паровым стерилизатором, однако после того, как это оборудование было повреждено стихийным бедствием в прошлом году, его заменили новой обеззараживающей системой, работающей на химикатах.

По мнению инспекторов CDC, однако, новые процедуры оказались недостаточными: утечки могли происходить как вследствие неисправностей механизма, так и из-за неспособности персонала в точности следовать правилам.

Хотя официально США отказались от разработки химического оружия в 1969 году, «Форт-Детрик» продолжали изучение смертельных болезнетворных организмов в оборонных целях, поясняет издание. В последние годы учреждение занималось тестированием возможных вакцин против лихорадки Эбола после волны эпидемий этого вируса в африканских странах.

При этом официальный представитель лаборатории Кэри Вандер Линден заявила, что несмотря на предписание CDC, никаких утечек вредных веществ из лаборатории не было, и угроз общественному здоровью не наблюдается.