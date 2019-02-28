Times: учёные натравят бактерии на затонувшие нацистские бомбы

На дне Балтийского моря находятся миллионы тонн ржавеющих боеприпасов времён Второй мировой войны, которые отравляют местную экосистему. Для решения проблемы их ликвидации группа немецких учёных надеется использовать бактерии, способные перерабатывать тротил в безопасную воду и углекислый газ, пишет The Times.

На дне Балтийского моря таится ржавеющий запас боеприпасов, которого достаточно для того, чтобы уничтожить население нескольких крупных городов. В течение нескольких десятилетий после Второй мировой союзники сбросили у берегов Германии и Скандинавии порядка двух миллионов тонн снарядов, гранат, мин и химического оружия, которые производились на оружейных заводах Гитлера, пишет The Times.

Постепенно металлические оболочки этих средств поражения разъедаются, и их ядовитое канцерогенное содержимое выходит наружу, отравляет морских обитателей и вымывается на пляжи. Более того, это скопление взрывчатых веществ угрожают торговому флоту, прибрежным ветряным электростанциям и подводным линиям связи, которые закладывается в одной из самых активных экономических зон Европы, отмечает издание.

Но, по словам The Times, группа немецких учёных предлагает нестандартное решение этой проблемы. Для очищения морской воды от «самых опасных химических веществ» они хотят использовать штаммы бактерий, пожирающих тротил. Исследователи планируют накрыть боеприпасы мембранной решёткой, пропитанной миллионами микробов, которые разложат токсичные соединения на безопасный углекислый газ и воду.

Испытания на суше показали, что некоторые штаммы бактерий превосходно справляются с обезвреживанием взрывных устройств. Трудность состоит в том, чтобы добиться от них аналогичной эффективности на морском дне.

Профессор токсикологии в Кильском университете Эдмунд Мазер возглавляет команду, участники которой надеются использовать бактерии, улучшенные с помощью генной инженерии, для утилизации находящихся под водой взрывчатых веществ. «Если этот метод сработает, то даже наименьшую концентрацию производных тротила можно будет вывести из морской экосистемы», — утверждает учёный.

Ханс-Йоахим Гроте, глава МВД земли Шлезвиг-Гольштейн, у побережья которой находится одна из крупнейших свалок оружия, призывает начать национальную кампанию по решению этой проблемы, «пока не стало слишком поздно». Со ссылкой на экспертов политик заявляет, что у ФРГ осталось не более 20 лет на то, чтобы избавиться от затонувших боеприпасов.