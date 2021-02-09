NTD: московские больницы готовятся принимать плановых пациентов без коронавируса

Клиники российской столицы в феврале возвращаются к своей обычной профильной работе вместо экстренного приёма больных с COVID-19, поскольку общее число заражений коронавирусом продолжает снижаться. При этом тщательно дезинфицируются палаты и другие помещения, чтобы можно было безопасно разместить новых пациентов. Кроме того, прекращают работу дополнительные временные коронавирусные госпитали, которые были оборудованы на территории 11 московских клиник, передаёт NTD.
В Москве десять больниц перестали принимать пациентов с коронавирусом и готовятся вернуться к обычной работе. Это связано с тем, что госпитализаций стало меньше.
ДМИТРИЙ СТОРОЖЕНКО, сотрудник больницы: Мы с большим удовлетворением услышали и увидели, что пандемия идёт на спад и есть возможность нам вернуться к нормальному нашему ритму работы, к нашей обычной работе. Мы рады, что всё это заканчивается и для нашего учреждения — и надеюсь, и для страны тоже. Мы готовы работать на своих обычных, привычных рабочих местах.
По официальным данным, в России суточный уровень заражений коронавирусом снижается. Седьмого февраля было зарегистрировано 16 тысяч новых случаев COVID-19, из них 2 тысячи случаев выявлены в Москве.
Среди столичных клиник, которые перестанут лечить пациентов с коронавирусом, — научно-практический центр имени Логинова, Морозовская больница, больница имени Мухина, научно-практический центр борьбы с туберкулёзом, больница РАН и другие.
БЭЛА СЫРНИКОВА, директор ГБУ «НПРЦ»: Конечно, количество тех, кто находится в обсерваторе, значительно сократилось сейчас. Потому что мы имеем уже приказ о том, что в середине февраля мы заканчиваем свою деятельность как обсерватор и возвращаемся к основной своей деятельности — к реабилитации инвалидов, к обучению.
В этих больницах выписали большинство пациентов с COVID-19. Оставшихся переводят в другие стационары.
НИНА ЖИЛЬЦОВА, пациентка: Я постоянно, каждый день слышу о том, что идёт на спад заболевание, количество заболеваний уменьшается. Что сейчас сворачиваются вот такие учреждения, как данный обсерватор, возвращаются к своей нормальной деятельности, что врачи могут заниматься своим обычным делом.
В больницах дезинфицируют палаты и другие помещения.
ВИКТОРИЯ БРАЖНИК, главврач больницы №51: Мы перепрофилированы были полностью под COVID-19, больница была разделена на две зоны: «чистую» и «грязную». Соответственно, «грязная» зона — «красная» зона. У нас было два корпуса, которые сейчас проходят вот сегодня заключительную дезинфекцию.
В Москве также прекращают приём пациентов временные госпитали на территории 11 клиник.
В России в общей сложности выявлено почти четыре миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли более 76 тысяч пациентов, три с половиной миллиона человек выздоровели.
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