Euronews: высшее образование в ЕС страдает от негативных последствий пандемии

Из-за коронавируса огромному количеству молодых европейцев сейчас приходится получать высшее образование в форме дистанционного обучения. Студентов очень угнетает нехватка личного общения, а преподавателям трудно читать лекции без живой аудитории. В результате система высшего образования в Европе испытывает серьёзные затруднения, а люди деморализованы, передаёт Euronews.

Филипп Дольс живёт у родителей, с помощью компьютера изучает биологию и бизнес. Как и 300 тысяч других молодых голландцев, этот старшекурсник вынужден из-за коронавируса учиться в университете удалённо. Филипп скучает по очным занятиям с реальными преподавателями и друзьями-студентами.



ФИЛИПП ДОЛЬС, студент: Жизнь иногда становится немного скучной. Дома у тебя меньше мотивации, чтобы следовать учебной программе. Слушая лекции в аудитории, лучше их усваиваешь. А лекторы читают более увлечённо, когда перед ними реальные люди.



Согласно результатам нескольких опросов, проведённых в Нидерландах, студенты особенно страдают в самоизоляции от одиночества и стресса. Мринал Гупта, изучающий бизнес в Маастрихтском университете, считает, что онлайн-обучение — лишь часть проблемы. Его больше угнетает отсутствие общения, особенно после того, как в стране были закрыты бары, рестораны и клубы. Даже спортом нельзя заниматься в группе.



МРИНАЛ ГУПТА, студент: Одна из важнейших составляющих университетской жизни — это встречи и социальная активность. Важны не столько сами вечеринки и развлечения, но и возможность знакомиться с новыми люди, чего мы теперь не можем делать.



Его подруга Жозефина Зундберг считает, что вызванный пандемией экономический спад сказывается и на умственном состоянии студентов.



ЖОЗЕФИНА ЗУНДБЕРГ, студентка: Уже и не знаешь, какие отрасли экономики рухнут дальше, куда подать заявление о приёме на работу, сколько вакансий осталось, какие вообще возможности у нас есть? Эти вопросы держат тебя в напряжении.



От ограничений, связанных с COVID-19, страдают не только студенты. Доцент Маастрихтского университета Патрик Бийсманс говорит о трудностях преподавания.



ПАТРИК БИЙСМАН, преподаватель: Один день обучения по видеосвязи стоит мне очень много энергии. Обычно я могу проводить два или три семинара, а вечером занимаюсь небольшой исследовательской работой — но теперь в шесть часов вечера я уже утомлён. Могу ещё написать несколько электронных писем, но когда я сажусь читать или писать, мне трудно сосредоточиться на этом.



Как опасается ректор Маастрихтского университета Рианна Летшерт, такие обстоятельства приведут к сокращению грантов, которые составляют половину его дохода.



РИАННА ЛЕТШЕРТ, ректор Маастрихтского университета: Наш коллектив настолько сосредоточен на преподавании, что остаётся мало времени на поиски грантов и разработку других источников. Думаю, что печальный результат мы почувствуем в ближайшие два года. Теперь у нас меньше доходов от того, что мы называем постдипломное образование или летние курсы. Как следствие, один из наших центров обслуживания студентов испытывает большие финансовые трудности.



Исследования, проведённые в Нидерландах и соседних странах, указывают на то, что высшее образование в Европе испытывает большие материальные затруднения и деморализовано. Раздаются призывы к правительствам способствовать ограничению пагубного влияния пандемии на университеты — и прежде всего, на студентов.



Дата выхода в эфир 08 февраля 2021 года.