South China Morning Post Оригинал

SCMP: пожилые китайцы «зависли» на деревьях для профилактики болей в шее

Материал представлен в переводе ИноТВ
В провинции Ляонин на востоке Китая пожилые люди собираются в парке и при помощи специальных приспособлений с ремнями «подвешивают» себя за шею на деревьях для разминки. Основатель такой техники уверяет, что раскачивание тела на изобретённом им устройстве помогает избавиться от болей в шее. Но врачи предупреждают, что подобные упражнения могут оказаться опасными для здоровья, сообщает South China Morning Post.

Эти пожилые люди используют уникальный способ для тренировок, «подвешивая» себя на деревьях. Они кладут свой подбородок на специальное приспособление, а затем повисают на нём и начинают крутить ногами.

В то время как некоторые подвисают на этом приспособлении неподвижно и вытягивают выпрямленные ноги.

Данное устройство для вытяжения шеи сконструировал Сунь Ронгчун. Этот 57-летний мужчина утверждает, что это помогло ему излечиться от боли в шее.

Однако специалисты предупреждают, что подобные упражнения могут привести к травмам позвоночника и даже к параплегии (параличу конечностей), поскольку шея человека способна выдержать нагрузку весом не более 25 кг.

Дата выхода в эфир 28 мая 2021 года. 

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South China Morning Post Китай Азия
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