SCMP: пожилые китайцы «зависли» на деревьях для профилактики болей в шее

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23:02 Нурмагомедов впервые высказался о словах Кадырова о себе Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о себе.

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22:56 Минздрав Украины ожидает отчётов о разработке вакцины от COVID-19 в сентябре Министерство здравоохранения Украины ожидает в сентябре этого года получения отчётов о разработке украинской вакцины от коронавируса.

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22:26 В ДТП в Башкирии пострадали пять человек В Башкирии на гужевую повозку, в которой пятеро сельчан ехали на праздник, совершила наезд иномарка, пять человек пострадали.