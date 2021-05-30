SCMP: пожилые китайцы «зависли» на деревьях для профилактики болей в шее

04:20
Синоптик объяснил похолодание в европейской части России
Холодные массы с севера и северо-востока стали причиной похолодания в центре европейской России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
04:05
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 16 471 600
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 79 670 и достигло 16 471 600.
03:53
В Бразилии прошли митинги против Болсонару
Акции протеста против правительства президента Бразилии Жаира Болсонару прошли по большей части страны.
03:36
Названа дата изготовки первого двигателя многоразовой ракеты России
Первый опытный метановый двигатель для новой многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» изготовят и испытают к ноябрю 2025 года.
03:34
Гвардиола надеется, что травма де Брёйне окажется не серьёзной
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника Кевина де Брейне, полученную игроком в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
03:21
Нурмагомедов призвал не ожидать его возвращения в MMA
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своём возможном возвращении в смешанные единоборства.
03:20
Один человек погиб при крушении самолёта в США
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате крушения легкомоторного самолёта в американском штате Техас.
03:14
Мессина заявил, что матч за третье место Евролиги не имеет никакого значения для «Милана» и ЦСКА
Главный тренер итальянского баскетбольного клуба «Олимпия Милана» Этторе Мессина поделился ожиданиями от матча с московским ЦСКА за третье место в «Финале четырёх» Евролиги.
03:05
Bloomberg: ЕС предложил США ответить на «враждебные действия» России
Европейский союз направил США проект совместного заявления для саммита, который запланирован на 15 июня, в котором предлагается дать решительный ответ на «враждебные действия» России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.
02:55
Нурмагомедов отреагировал на слова Чимаева в свой адрес
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывания шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в свой адрес.
02:45
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира следующие несколько лет
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения команды от лондонского «Челси» в финале Лиги чемпионов УЕФА рассказал о планах на будущее.
02:45
Умер актёр Гэвин МакЛауд
Американский актёр Гэвин МакЛауд скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на его племянника Марка Си.
02:36
Тухель — о знакомстве с Абрамовичем после победы в ЛЧ: это был лучший момент для нашей первой встречи, или худший
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о своей первой встрече с владельцем клуба Романом Абрамовичем, которая произошла после победы команды в финале Лиги чемпионов УЕФА.
02:31
Египетский суд 20 июня вынесет решение по контейнеровозу Ever Given
Суд в египетской Исмаилии назначил на 20 июня вынесение решения по иску Суэцкого канала против владельцев контейнеровоза Ever Given.
02:17
Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с Ткачёвым
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании контракта с российским форвардом Владимиром Ткачёвым.
02:02
В Оттаве проходит митинг против коронавирусных ограничений
Несколько сотен человек приняли участие в митинге против коронавирусных ограничений в столице Канады Оттаве.
01:59
«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счет в серии плей-офф НБА
«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
01:48
В России поменялся регламент выдачи загранпаспортов
В России 30 мая вступил в силу новый административный регламент выдачи загранпаспортов.
01:42
Селюк раскритиковал Зинченко за игру в финале ЛЧ с «Челси»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение об игре украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в финале Лиги чемпионов с лондонским «Челси».
01:30
Синоптик рассказал о приходе потепления в центр Европейской России
Потепление в центре Европейской России начнётся с 1 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
01:21
Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в финале ЛЧ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды от лондонского «Челси» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
01:10
Хаверц поделился эмоциями от победы в Лиге чемпионов
Полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
01:05
Капитан «Челси» — о победном голе Хаверца: он заслужил это
Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высказал мнение о перспективах хавбека Кая Хаверца, забившего победный мяч в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
01:02
Космический грузовик КНР состыковался с базовым модулем орбитальной станции
Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» состыковался с базовым модулем орбитальной станции, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.
00:59
Тухель: «Челси» хотел стать камнем в бутсе «Манчестер Сити»
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
00:51
Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
00:35
В Вологодской области затонул катер
На Кубенском озере в Вологодской области затонул катер, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
00:26
«Зенит» попадёт в третью корзину при жеребьёвке ЛЧ после победы «Челси»
Победа лондонского «Челси» над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов изменила распределение команд по корзинам при жеребьёвке группового этапа сезона-2021/22.
00:16
«Челси» завоевал свой 30-й трофей
Лондонский футбольный клуб «Челси» завоевал свой 30-й в истории трофей.
00:05
The Sun: Борис Джонсон женился в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 29 мая, женился на своей подруге Кэрри Саймондс, сообщает газета The Sun.
23:58
«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории
Лондонский «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
23:57
«Челси» победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
Лондонский «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
23:46
Глава МИД Израиля посетит Египет с первым визитом
Глава МИД Израиля Габи Ашкенази в воскресенье прибудет с первым официальным визитом в Египет с момента назначения на эту должность.
23:41
«Милуоки» в четвёртый раз победил «Майами» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Майами Хит» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
23:31
МВД: российские загранпаспорта по-прежнему можно получить за рубежом
В МВД России сообщили, что порядок выдачи загранпаспортов не изменился, их по-прежнему можно получить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом.
23:26
Де Брёйне получил травму в финале ЛЧ с «Челси»
Бельгийский полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил травму в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
23:21
Финляндия одержала победу над Германией на чемпионате мира по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
23:19
Словакия всухую обыграла Данию в матче ЧМ по хоккею
Сборная Словакии одержала победу над национальной командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
23:16
В США умер почётный консул Украины
В американском Детройте (штат Мичиган) умер почётный консул Украины Богдан Федорак.
23:02
Нурмагомедов впервые высказался о словах Кадырова о себе
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о себе.
23:02
Хаверц впервые забил в матче Лиги чемпионов
Немецкий полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц впервые в карьере забил в матче Лиги чемпионов УЕФА.
22:56
Минздрав Украины ожидает отчётов о разработке вакцины от COVID-19 в сентябре
Министерство здравоохранения Украины ожидает в сентябре этого года получения отчётов о разработке украинской вакцины от коронавируса.
22:53
«Челси» обыгрывает «Манчестер Сити» в финале ЛЧ после первого тайма
Завершился первый тайм финального матча футбольной Лиги чемпионов между английскими «Челси» и «Манчестер Сити».
22:50
Ротенберг считает, что сборные России и Швейцарии показали настоящий хоккей в матче ЧМ
Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказал мнение об игре национальной команды со сборной Швейцарии в матче чемпионата мира 2021 года в латвийской Риге.
22:48
«Челси» открыл счёт в финале ЛЧ с «Манчестер Сити»
Лондонский «Челси» открыл счёт в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 с «Манчестер Сити».
22:46
Тиаго Силва получил травму и был заменён в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
Защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва получил травму в финальном матче футбольной Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
22:40
Россиянки победили в групповом многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповом многоборье на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро.
22:34
Перед финалом ЛЧ произошёл конфликт между фанатами «Манчестер Сити» и «Челси»
Перед финалом футбольной Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Сити» и «Челси» произошёл конфликт фанатов команд.
22:26
В ДТП в Башкирии пострадали пять человек
В Башкирии на гужевую повозку, в которой пятеро сельчан ехали на праздник, совершила наезд иномарка, пять человек пострадали.
22:22
«Лион» объявил о назначении Боса новым главным тренером
Французский футбольный клуб «Лион» объявил о назначении нидерландского специалиста Петера Боса новым главным тренером команды.