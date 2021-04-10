SCMP: китайский мастер кунг-фу забивает гвозди своим «железным» кулаком

Мастер кунг-фу Юэнь Хай из Китая практикует технику «железный кулак» уже более 20 лет. Он может голыми руками забивать железный гвоздь в деревянный брусок, а также разбивать кирпичи и другие предметы, сообщает South China Morning Post. Благодаря своим необычным тренировкам он собрал уже 350 тыс. подписчиков в соцсетях.

Не пытайтесь сделать это дома! У этого мастера кунг-фу «железный» кулак. Юэнь Хай может руками разбивать кирпичи, сминать запечатанные жестяные банки, разбивать стеклянные бутылки — и даже забивать железный гвоздь в деревянный брусок.



По его словам, «железный кулак» — это одна из 72 специальных техник из монастыря Шаолинь. Она позволяет наносить мощные удары, но при этом не изранить себе руки. Юэнь тренируется по этой технике уже более 20 лет.



ЮЭНЬ ХАЙ, мастер техники «железный кулак»: Я начал заниматься техникой «железный кулак», когда был ещё подростком, потому что я люблю кунг-фу. Я родился в сельской местности, остальные дети меня дразнили. Мне не хватало уверенности в себе. Тренировки по этой технике помогли мне повысить самооценку.



Юэнь тренирует свои руки, постоянно нанося удары по мешкам с песком, а потом начинает ударять различные предметы.



ЮЭНЬ ХАЙ: Самое сложное здесь — укрепить кожу. Когда наносишь по чему-то мощный удар, кожу можно легко поранить. Особенно если это однодюймовый удар, когда мне надо быстро ударить на очень коротком расстоянии. Но моё упорство и вера в кунг-фу помогают мне двигаться дальше.



Юэнь уже побеждал на разных соревнованиях в Китае. Он также проводит индивидуальные уроки по кунг-фу и часто устраивает прямые трансляции, чтобы продемонстрировать свои умения. Благодаря этому он набрал в социальных сетях уже более 350 тысяч подписчиков.



ЮЭНЬ ХАЙ: Я надеюсь, что мы сможем передать культуру кунг-фу из Шаолиня молодым поколениям. Детям полезно заниматься кунг-фу, чтобы сделать тело более сильным и укрепить уверенность в себе.



Дата выхода в эфир 06 апреля 2021 года.