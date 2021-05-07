NTD: танцы помогают японским чирлидершам-пенсионеркам забыть о своём возрасте
Сверкающие юбки и белые сапожки. Команда чирлидеров репетирует под ритмичную музыку в одном из залов Токио. На первый взгляд – обычная тренировка, но здесь танцуют не девушки, а бабушки.
Самой молодой участнице репетиции — 60 лет, а самая пожилая здесь — Фумиэ Такино. Ей уже 89. Именно она основала команду.
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