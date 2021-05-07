NTD: танцы помогают японским чирлидершам-пенсионеркам забыть о своём возрасте

В Японии существует необычная команда чирлидеров. Как передаёт NTD, самой молодой участнице — 60 лет, самой пожилой — 89. Женщины репетируют по два часа в неделю и говорят, что совсем не чувствуют своего возраста.

Сверкающие юбки и белые сапожки. Команда чирлидеров репетирует под ритмичную музыку в одном из залов Токио. На первый взгляд – обычная тренировка, но здесь танцуют не девушки, а бабушки.

Самой молодой участнице репетиции — 60 лет, а самая пожилая здесь — Фумиэ Такино. Ей уже 89. Именно она основала команду.

ФУМИЭ ТАКИНО, основательница команды чирлидеров: Я часто слышу, как люди говорят, что они слишком стары для чего-то нового, но неважно, сколько вам лет. Если кто-то хочет чему-то научиться, думаю, он должен это сделать.

Японку вдохновила новость о зарубежной команде пожилых чирлидеров. Она решила последовать их примеру. Сначала к ней присоединились пять женщин. Сейчас в репетициях активно участвуют 17 танцовщиц.

В команду принимают женщин старше 55 лет. Берут только тех, кто пройдёт отбор. Репетировать можно в обычной одежде, а выступают чирлидеры в коротких юбках, майках и париках.

ФУМИЭ ТАКИНО: Многие члены команды говорят, что им нравится такой костюм. Этот наряд поднимает настроение и позволяет чувствовать себя помолодевшей.

Женщины репетируют по два часа в неделю и говорят, что совсем не чувствуют своего возраста. Из-за пандемии им пришлось на год прервать тренировки. И как раз в этот период времени Фумиэ стала быстрее уставать, а мышцы начали слабеть.

Основательница команды чирлидеров раньше также увлекалась дайвингом, парасейлингом, игрой на гавайской гитаре, а в 50 лет получила степень магистра в США. Сейчас Фумиэ, помимо занятий весёлыми танцами, учит испанский.

Дата выхода в эфир 05 мая 2021 года.