SCMP: пенсионеры-«гимнасты» поражают посетителей парка в Пекине своей ловкостью

10:37
В Совфеде оценили идею запретить упоминать в СМИ личную информацию преступников
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT предложение ограничивать освещение информации о лицах, совершивших массовые убийства.
10:29
Глава ГСУ МВД по Москве Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении
Начальник Главного следственного управления МВД по Москве Наталья Агафьева написала рапорт на увольнение по выслуге лет.
10:28
Джеймс высказался о победном броске, который вывел «Лейкерс» в плей-офф НБА
Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о сложности победного броска в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
10:19
Россия и Сербия начали совместные антитеррористические учения
Минобороны России сообщило, что в Сербии начались российско-сербские тактические антитеррористические учения7
10:19
Суд арестовал водителя после ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае
Суд арестовал водителя автомобиля «Газель» по делу о ДТП в Ачинском районе Красноярского края, в результате которого погибли пять человек. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
10:14
Макдэвид стал лучшим бомбардиром НХЛ по итогам регулярного чемпионата
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем трофея «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему бомбардиру Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного чемпионата.
10:07
В Госдуме оценили предложение использовать заключённых вместо трудовых мигрантов
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение активнее использовать заключённых на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты.
10:03
«Ахмат» ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Тимофеева и Мелкадзе
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Артёма Тимофеева и нападающего Георгия Мелкадзе.
09:56
Умер первый избранный губернатор Пермского края Геннадий Игумнов
Первый избранный губернатор Пермского края Геннадий Игумнов скончался в возрасте 84 лет.
09:47
СМИ: Глава МОК отложил поездку в Токио из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отложил поездку в Токио до 12 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии.
09:46
Психолог рассказала о возможных последствиях COVID-19
Медицинский психолог Клиники медицинской реабилитации Пироговского центра Татьяна Коробова рассказала о возможных последствиях коронавирусной инфекции COVID-19.
09:44
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии
Министерство иностранных дел России пообещало ответить на высылку российского дипломата из Северной Македонии. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
09:35
«Динамо» анонсировало трансфер хоккеиста с игровым номером 26
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), московское «Динамо», анонсировал переход нового игрока.
09:30
Во ФСИН предложили использовать заключённых вместо трудовых мигрантов
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее использовать заключённых на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты.
09:22
СМИ: «Динамо» предложило €6,5 млн за защитника «Спортинга» Розье
Московское «Динамо» хочет приобрести защитника лиссабонского «Спортинга» Валентена Розье.
09:22
Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом.
09:14
Лавров ответил шуткой на вопрос о встрече Путина и Байдена
Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с государственным секретарём США Энтони Блинкеном ответил шуткой на вопрос, согласилась ли российская сторона на саммит президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена.
09:12
Овечкин сломал клюшку о борт и ругался на партнёров после проигрыша «Бостону»
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
09:00
Слуцкий рассказал, как пошутил над Дзюбой на своём юбилее
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над нападающим петербургского «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой на своём юбилее.
08:58
Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса до конца мая
Шри-Ланка на десять дней — до конца мая — приостанавливает въезд граждан из-за рубежа для контроля ситуации с коронавирусом.
08:57
Немецкий депутат оценил действия США в ситуации с «Северным потоком — 2»
Член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») прокомментировал действия США в ситуации с «Северным потоком — 2».
08:51
Овечкин догнал Айзермана по голам за карьеру в плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
08:43
Овечкин превзошёл результат Торнтона по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
08:39
Число случаев COVID-19 на Украине возросло на 5165 за сутки
Число случаев коронавирусной инфекции на Украине возросло за сутки на 5165.
08:24
«Ривер Плейт» с полузащитником в воротах одержал победу в матче Кубка Либертадорес
«Ривер Плейт» одержал победу над «Санта-Фе» в матче пятого тура группы D Кубка Либертадорес.
08:21
Онколог рассказал, при каких симптомах нужно срочно идти к врачу
Главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что немотивированное похудение, появление уплотнений, изменение существовавших родимых пятен являются поводом для скорейшего обращения к врачу.
08:18
Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию в Карабахе
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вечером 19 мая провёл переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном.
08:16
Рубль снижается к доллару и евро
В начале торгов в четверг, 20 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
08:16
«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ и укрепил лидерство в серии
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
08:05
«Лейкерс» победил «Голден Стэйт» и вышел в плей-офф НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
07:58
В Пермском крае пять человек погибли при пожаре в жилом доме
В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек в результате пожара в частном жилом доме, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
07:50
Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
07:44
В Пентагоне оценили ситуацию с выводом войск США из Афганистана
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что вывод американских войск из Афганистана зависит от погодных условий и других факторов.
07:36
Овечкин вышел на второе место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди левых нападающих
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
07:25
«Виннипег» разгромил «Эдмонтон» в первом матче плей-офф НХЛ
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
07:21
Посол России в Японии прокомментировал ситуацию с ОИ
Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия надеется на успешное проведение Олимпийских игр в Японии и готовится к участию в соревнованиях.
07:15
«Каролина» разгромила «Нэшвилл» в матче плей-офф НХЛ и укрепила лидерство в серии
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
07:10
«Бостон» победил «Вашингтон» в матче плей-офф НХЛ и вышел вперёд в серии
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
07:09
Родственники подростка, оскорбившего Кадырова, принесли извинения
Родственники автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова извинились за его слова.
06:58
В Москве 20 мая ожидается до +23 °С
В Москве в четверг, 20 мая, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
06:39
В Казахстане за сутки выявили 2433 случая коронавируса
За прошедшие сутки общее количество случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2433 и достигло 366 481.
06:30
В Европарламенте напомнили об «угрозах» со стороны России и Китая
В комитете по международным отношениям Европейского парламента представили проект доклада, в котором обозначили несколько принципиальных направлений взаимодействия ЕС и США. В частности, в документе, с которым ознакомился RT, упоминается о необходимости противодействия «российской угрозе» и «китайской дезинформации».
06:16
В Нью-Йорке сняли ограничения по количеству людей в общественных учреждениях
В Нью-Йорке прекратили действие антикоронавирусные ограничения по количеству людей в общественных местах.
06:00
В России предлагают запретить упоминать в СМИ личную информацию преступников
Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничивать освещение информации о лицах, совершивших массовые убийства. Копия письма на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.
05:48
В ЦБ рассказали о дизайне новых банкнот
В России разработали новый дизайн для купюр достоинством в 100 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Михаил Алексеев.
05:32
В РСТ оценили высокий уровень заполненности российских санаториев
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что уровень заполненности санаториев южных регионов России в июле-августе достигнет 95%.
05:15
Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6 произошли у берегов Камчатки
Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6 соответственно в океане у побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
04:54
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 3 411 160
За прошедшие сутки общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Аргентине увеличилось на 39 652 и достигло 3 411 160.
04:33
В России за сутки потушили 104 лесных пожара
В России лесопожарные службы за сутки потушили 104 природных пожара на площади более 1,2 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
04:14
Власти Колумбии опровергли данные о количестве жертв в ходе протестов
Министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте заявил, что в ходе беспорядков погибли порядка 15 человек, сведения других организаций о большем количестве жертв являются ложными.