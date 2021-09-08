Independent: Великобритании предсказали два года повсеместной нехватки персонала

Конфедерация британских предпринимателей предупредила, что дефицит рабочей силы в Великобритании может продлиться до двух лет и затормозить восстановление экономики страны, сообщает The Independent. Глава конфедерации Тони Данкер призвал правительство допустить в страну больше иностранных работников и заниматься профессиональной подготовкой специалистов на вакантные должности.

Повсеместная нехватка персонала в Великобритании, вызванная новой иммиграционной политикой после брексита и пандемией коронавируса, может продлиться около двух лет и затормозить восстановление страны после кризиса, пишет The Independent.

Как отмечает издание, последние несколько месяцев в британской прессе широко освещается тема дефицита водителей грузовиков. Однако по данным Конфедерации британских предпринимателей, ограничивать свою деятельность вынуждены и представители других отраслей.

В частности, из-за нехватки обслуживающего персонала гостиницы вынуждены ограничивать количество доступных для бронирования номеров. Британские рестораны начали сокращать часы работы, выбирая между обслуживанием в обеденное или вечернее время. А поставщикам пришлось удвоить время ожидания доставки товаров потребителям.

«Нехватка рабочей силы ощущается во всех сферах экономики... Эта нехватка уже сказывается на деловых операциях и окажет негативное влияние на восстановление экономики Великобритании», — заявил глава конфедерации Тони Данкер, добавив, что «для полного устранения дефицита рабочей силы может потребоваться не пара месяцев, а два года».

Для решения проблемы представители конфедерации призвали британское правительство включить такие профессии, как водитель, сварщик, мясник и каменщик, в список дефицитных, чтобы компании могли нанимать персонала из-за рубежа. Также в организации указали на необходимость политики, предусматривающей профессиональную подготовку работников.

Кроме того, Конфедерация британских предпринимателей предупредила, что отмена с 1 октября схемы оплачиваемых отпусков, введённой из-за коронавирусных ограничений, оставивших множество людей без заработка, не устранит дефицит рабочей силы. Несмотря на ожидания правительства, что отмена программы приведёт к волне увольнений, вынудив тысячи работников выйти на рынок труда, Данкер призвал не рассчитывать на это как на «панацею, которая, по мнению некоторых, волшебным образом восполнит дефицит рабочей силы».

Данкер отметил, что, хотя другие европейские страны также испытывают дефицит кадров, давление на британские компании усилилось из-за того, что за последние полтора года страну покинуло большое количество иностранных работников. Основными причинами для этого он называет пандемию COVID-19 и иммиграционную политику Великобритании после выхода из ЕС.

Как пишет The Independent, в организации подчеркнули, что правительство обещало иммиграционную систему, которая будет сосредоточена на обеспечении Великобритании специалистами с необходимыми навыками. Однако на деле введённая после брексита система не способна отреагировать на весьма очевидную потребность в квалифицированных специалистах.