DE: «дело определённо не в брексите» — по всей Европе сообщают о растущей нехватке водителей грузовиков

Исследования компании Transport Intelligence показало, что по всей Европе вакантными остаются около 400 тыс. должностей водителя грузовых автомобилей, сообщает Daily Express. Исходя из этого, сторонники брексита сделали вывод, что, несмотря на все обвинения, нехватка рабочей силы не связана с выходом страны из ЕС.

Утверждения о том, что брексит стал причиной нехватки водителей грузовых автомобилей в Великобритании, были опровергнуты после того, как о схожей ситуации сообщили в США, Германии, Франции, Италии и Испании, пишет Daily Express.

Жителей Туманного Альбиона предупреждают, что магазины столкнутся с сокращением ассортимента товаров, включая такие бестселлеры, как PlayStation 5 и куклы Barbie. Кроме того, мясоперерабатывающие предприятия отстают в подготовке продукции как минимум на шесть недель.

Как отмечает издание, британские предприниматели, чей бизнес страдает от серьёзного дефицита рабочей силы, винят в этом введённую после брексита иммиграционную систему, в рамках которой предпочтение отдаётся высококвалифицированным работникам.

Британский консорциум розничной торговли, представляющий интересы крупных розничных компаний, призвал министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга помочь решить проблему нехватки водителей грузовых автомобилей, разрешив предоставление временных виз для специалистов из ЕС.



Однако, по данным исследования компании Transport Intelligence, водителей не хватает не только в Великобритании, но и в других странах Европы, где вакантными остаются около 400 тыс. мест.

В частности, исследование показало, что в 2020 году в Германии не хватало от 45 тыс. до 60 тыс. водителей грузовиков, и со временем этот дефицит лишь растёт. По прогнозу Международного союза автомобильного транспорта IRU, к 2027 году в стране будет не хватать 185 тыс. водителей.

Не менее тревожная ситуация складывается и во Франции, где с 2019 года не хватает около 43 тыс. водителей. В соседней Италии с 2019 года ищут примерно 15 тыс. водителей. Кризис распространился и на США, где компании впервые пытаются привлечь на работу водителей из-за рубежа.

Как отмечает Daily Express, подобная ситуация могла сложиться в связи с серьёзным влиянием, которое оказали глобальные факторы — в том числе закрытие портов в Китае — на объёмы импорта по всему миру,.

После публикации данных Transport Intelligence сторонники брексита поспешили оправдать выход Великобритании из Европейского союза. В частности, бывший депутат Европарламента от консерваторов Дэвид Баннермам на своей страничке в Twitter отметил: «Дело определённо не в брексите».

При этом в британском правительстве предложили для решения проблемы с нехваткой рабочей силы предлагать потенциальным работникам более высокие зарплаты и инвестировать в обучение сотрудников. В Лондоне также подчеркнули, что намерены тесно сотрудничать с предприятиями для обеспечения их необходимой рабочей силой

«Мы приняли пакет мер для решения проблемы нехватки водителей грузовых автомобилей. Кроме того, наш план по созданию рабочих мест помогает людям по всей стране пройти переподготовку, получить новые навыки и вернуться на работу. В рамках этой программы мы упрощаем процесс получения водительских прав», — приводит Daily Express слова представителя правительства.