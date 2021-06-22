El Periódico: испанская молодёжь разочаровалась в Великобритании после брексита

Испанцы всё чаще отказываются от идеи переезда в некогда привлекательную с точки зрения карьерных перспектив Великобританию, сообщает El Periódico. Как отмечает издание, испанскую молодёжь отпугивают новая визовая политика, рост числа преступлений на почве ненависти и недовольство британцев в адрес европейцев из-за брексита.

В связи с высоким уровнем безработицы в Испании, который среди граждан до 25 лет составляет почти 40%, испанская молодёжь часто решает попытать счастье в Великобритании. Как пишет El Periódico, наличие самых разных вакансий, а также возможность совершенствования английского языка сделали страну одним из самых популярных выборов для испанцев, особенно в качестве первого опыта работы.

В интернете полно агентств или групп в социальных сетях, которые предлагают работу испанской молодёжи в Великобритании. Однако брексит «заставил многих дважды подумать, прежде чем уехать». Большинство из тех, кто принял решение не переезжать в Соединённое Королевство назвали основной причиной «неопределённость», которая их там ждёт.

В частности, беспокойство у испанцев, как и у других граждан Евросоюза, вызывает новая иммиграционная политика Великобритании. Многим из тех, кто хотел работать в Великобритании, пришлось спешить с оформлением статуса поселенца, который предоставляет гражданам ЕС право на постоянное место жительства в стране, если заявитель проживал в Великобритании в течение пяти лет, или предварительный статус поселенца, если заявитель проживал менее пяти лет. В частности, инженеру Иво Секеросу пришлось переехать в ноябре, так как в случае если бы Великобритания вышла из ЕС без сделки, то статус можно было бы получить только до 2021 года.

Ещё одна причина для беспокойства — страх перед преступлениями на почве ненависти против испанцев. «Мы недовольны тем отношением, которое большая часть британского народа проявляла к остальной Европе», — рассказал Рафа Фернандес, который отказался от идеи переезда в Великобританию.

Молодой человек полагает, что у жителей Туманного Альбиона предвзятое отношение к жителям южных стран: Португалии, Италии, Греции и Испании. Британцы даже придумали им уничижительное сокращение по первым буквам названий этих стран PIGS, что соответствует английскому слову «свиньи».

По данным правительства Великобритании, в период с 2019-го по 2020 год число преступлений на почве ненависти в Англии и Уэльсе увеличилось на 8%. И после голосования по выходу страны из состава Евросоюза тенденция только набирает обороты. С 2016 года число преступлений на почве ненависти к расе или религии выросло на 41% и с тех пор продолжает расти.

Как пишет El Periódico, брексит ещё больше отдалил европейцев от британцев, так как посеял недовольство Брюсселем в Лондоне. «Дело, прежде всего, не в брексите, а в том недовольстве, которое он вызвал», — посетовал Секерос.

Всё это заставило испанцев искать другие направления. Так, Фернандес рассказал, что рассматривает возможность попробовать поработать в Австрии, однако он сожалеет о том, что останется без возможности совершенствовать английский язык.

При этом отказ европейцев от переезда в Великобританию уже ощущается в стране. Так, британский предприниматель и известный сторонник брексита Тим Мартин попросил правительство премьер-министра Бориса Джонсона ввести новую визовую систему, поскольку множество предприятий могут закрыться из-за нехватки сотрудников.