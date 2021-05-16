Guardian: враждебная миграционная политика Британии вызывает недовольство ЕС

Британские власти после брексита применяют, по словам евродепутатов, непропорциональные и жёсткие меры против приезжих из Евросоюза, пишет The Guardian. Сложившаяся ситуация вызывает крайнее недовольство в Европе, поскольку малейшего подозрения в том, что кто-то может въехать в Британию для работы, часто бывает достаточно, чтобы человека отправили в центр временного содержания иностранных граждан.
Враждебный пограничный режим Британии по отношению к потенциальным мигрантам из ЕС больно бьёт по тем, кто приезжает из Евросоюза, сообщает The Guardian. Сложившаяся ситуация вызывает новые опасения у европейцев, которые навещают своих британских родственников.
Малейшего подозрения в том, что кто-то может въехать в Великобританию для работы, часто бывает достаточно, чтобы его отправили в центр временного содержания иностранных граждан, а затем выслали туда, откуда они прибыли, пишет издание со ссылкой на мнения людей, ставших жертвами этой политики.
По словам последних, жалобы со стороны родственников и принимающих семей в Великобритании либо остаются без ответа, либо игнорируются Министерством внутренних дел и некоторыми местными депутатами.
Так, например, итальянский консультант Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании Джузеппе Пикьерри, проработавший в этом ведомстве 15 лет, рассказал о пережитом ужасе, когда его племянница приехала из Италии с коротким визитом, но оказалась в окружённом колючей проволокой центре временного содержания.
По словам Пикьерри, 17 апреля он несколько часов провёл в аэропорту Хитроу с четырёхлетней дочерью в ожидании своей 24-летней племянницы Марты Ломартире. Они стояли с воздушными шарами и плакатами, но девушка так и не появилась. Как выяснилось, её остановили, допросили, а потом вынесли решение о высылке и поместили её на ночь в центр временного содержания.
О произошедшем он узнал уже по возвращении домой, когда ему посреди ночи позвонили и сообщили о том, где находится его родственница.
Пикьерри ждал визита своей племянницы, поскольку она могла не только улучшить свой английский, но и помочь ему и его жене Дженнифер, которая также работает в NHS, присматривать за их 11-месячным ребёнком и двумя старшими дочерьми.
Зная об ограничениях на поездки, связанных с COVID-19, Джузеппе предоставил ей письмо, в котором говорилось, что она может приехать и остаться в качестве помощницы по хозяйству. Однако он не знал, что после брексита работать, — неважно, за деньги или нет, — без визы недопустимо.
Как отмечает The Guardian, в настоящий момент растёт крайнее недовольство тем, что депутаты Европарламента уже назвали «непропорциональным» и «жёстким» применением иммиграционных ограничений в отношении граждан ЕС после брексита.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал создать международный механизм для защиты мирных палестинских граждан.
Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире НТВ обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство.
Московский «Спартак» опубликовал видеоролик, посвящённый главному тренеру команды Доменико Тедеско, для которого матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» станет последним в клубе.
В России снижается качество подготовки выпускников вузов, что связано и с уровнем образования в школах, заявил в ходе всероссийского форума «Молодёжь и наука» президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
В Москве в течение суток зафиксировали 2789 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в столице случаев коронавируса — 1 137 097. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с COVID-19.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России до конца 2021 года запустят Единую информационную платформу национальной системы управления данными, которая улучшит качество и доступность государственных и муниципальных услуг,
В России в течение суток коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8554 человек. Всего в стране зафиксировано 4 940 245 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Жена российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала фотографию сыновей, которые в форме отца смотрят первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал генерального секретаря РФС и президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александра Алаева, который назвал Россию флагманом мирового футбола.
В России до конца 2021 года запустят Единую информационную платформу национальной системы управления данными, которая улучшит качество и доступность государственных и муниципальных услуг, сообщили в кабмине.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что не нужно измерять артериальное давление по несколько раз в день, так как разовые изменения давления ни о чём не говорят.
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) и президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александра Алаева, который назвал Россию флагманом мирового футбола.