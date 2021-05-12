Independent: граница, как «решето» — экс-переговорщик по брекситу призвал ЕС приостановить всю иммиграцию в союз

Франции следует приостановить все миграционные потоки, стекающиеся в ЕС, на срок до пяти лет, а также склонить блок к укреплению внешних границ, пишет The Independent со ссылкой на заявление бывшего главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье. По его словам, на данный момент граница ЕС скорее напоминает «решето», в то время как терроризм и миграция в определённой степени связаны друг с другом.

Франции следует приостановить все миграционные потоки, которые стекаются в ЕС из других стран, на срок до пяти лет, а также постараться заставить блок укрепить внешние границы. Такое заявление сделал бывший главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье, пишет The Independent.

Барнье, который, по мнению многих, метит на пост президента Франции, отметил, что внешняя граница ЕС больше напоминает «решето». «По моему мнению, мы должны на три-пять лет приостановить иммиграцию», — заявил он.

При этом, по его словам, в случае если ЕС пойдёт на такие меры, он должен будет сделать исключение для студентов и беженцев, к которым европейцы «должны относиться гуманно и бережно».

В этом контексте он призвал других членов ЕС обсудить вопрос о том, каким образом он может сделать внешнюю границу блока «более неподатливой». Кроме того, французский политик указал на то, что иммиграция и «террористические сообщества связаны друг с другом», поскольку террористы пользуются миграционными потоками в своих интересах.

На вопрос о том, не ударят ли подобные призывы по его репутации как умеренного голлиста, Барнье ответил следующее: «Проблемы иммиграции весьма серьёзны. Я знаю, что я как политик должен видеть проблемы такими, какие они есть на самом деле и смотреть на них через призму их влияния на французов, а также находить к ним решения».

Тем не менее, хотя Барнье, судя по всему, стремится стать президентом Франции, данные большинства опросов свидетельствуют о том, что на будущих выборах главная борьба развернётся между действующим президентом Эммануэлем Макроном и кандидатом с крайне правым уклоном Марин Ле Пен.

При этом определение политики по отношению к иммиграционным потокам, поступающим из-за пределов ЕС, входит в полномочия национальных правительств, что означает, что Париж в теории сможет пойти на такие меры. Однако для ужесточения внешней границы ЕС ему потребуется сотрудничество с другими членами блока. Кроме того, предложения, выдвинутые Барнье, никак не повлияют на режим свободного перемещения граждан ЕС по территории союза.