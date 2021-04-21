WT: не «нелегалы», а «без документов» — сотрудникам иммиграционных служб США предписали быть помягче в выражениях

На фоне серьёзного кризиса на границе сотрудники служб иммиграционного контроля США получили предписания не использовать оскорбительные термины вроде «иностранцы-нелегалы». Вместо этого следует говорить «неграждане без документов». Как отмечает The Washington Times, сторонники инициативы уверены, что новые формулировки позволят сохранить достоинство людям, даже находящимся под стражей.

С понедельника 19 апреля сотрудникам служб иммиграционного контроля в США запретили называть мигрантов устаревшим словом aliens, «чужаки», «иностранцы», которое многие сегодня считают оскорбительным, сообщает The Washington Times.

Вместо этого Погранично-таможенная служба и Иммиграционная и таможенная полиция рекомендуют своим сотрудникам использовать такие термины, как «неграждане» или «мигранты». Как объясняет издание, подобные перемены внедряются в рамках новых предписаний администрации президента Джо Байдена, который сейчас отменяет многие антииммиграционные инициативы своего предшественника Дональда Трампа.

Согласно новым распоряжениям, теперь на смену выражению «иностранцы-нелегалы», которое до сих пор использовали некоторые госслужащие в своих пресс-релизах и прочих заявлениях, придут формулировки вроде «неграждане без документов» или «люди без документов».

По словам исполняющего обязанности главы Погранично-таможенной службы Троя Миллера, нововведения необходимы, чтобы «задать тон и показать пример». «Мы следим за соблюдением законов страны, уважая достоинство каждого человека, с которым мы взаимодействуем. Слова, которые мы используем, имеют значение, и таким образом мы лишь подтвердим достоинство человека, находящегося у нас под стражей», — цитирует Миллера The Washington Times.

Критики администрации Байдена оценили изменения негативно. Так, сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон заявил: «Мы используем выражение «иностранцы-нелегалы», потому что они здесь находятся нелегально. В первую очередь именно из-за этой слабости и одержимости политкорректностью мы и столкнулись с кризисом на границе».

Газета напоминает, что на данный момент на юго-западной границе США оказалось рекордное число детей-мигрантов, по большей части из Центральной Америки. По новым правилам вместо «детей-иностранцев без сопровождения взрослых» их должны будут называть «детьми-негражданами без сопровождения взрослых». А процесс «ассимиляции» беженцев и иммигрантов получит более нейтральное название «гражданской интеграции».

Сейчас в соответствии с приказом о защите здравоохранения, действующим с начала пандемии, Погранично-таможенная служба разворачивает большинство взрослых мигрантов, которые пытаются попасть в США. Тем не менее администрация Байдена позволяет несовершеннолетним без сопровождения взрослых и некоторым семьям остаться, хотя бы на время, пока власти решают, могут ли эти люди претендовать на получение политического убежища или соответствуют ли критериям для других процессов законной иммиграции в Америку.

По словам Вашингтона, рост числа беженцев на границе связан с рядом факторов, включая недавние ураганы в Центральной Америке и тяжёлую экономическую ситуацию, спровоцированную пандемией. Однако критики настаивают, что часть вины лежит и на самой администрации Байдена, которая стала отменять многочисленные инициативы Трампа, направленные на ограничение законной и незаконной иммиграции.