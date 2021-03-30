Вице-президентский «баг»: Fox News попытался объяснить склонность Харрис к неуместному смеху
Урегулирование кризиса на границе теперь поручено Камале Харрис — той самой, которая сравнивала сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции с ку-клукс-кланом. Человек, выполняющий это задание, будет у всех на виду, учитывая, что кризис будет усугубляться. Харрис готовят к тому, чтобы в какой-то момент она встала у руля: Байден становится, скорее, номинальным лидером, неспособным решительно действовать и чётко излагать мысли. Белый дом даже выпустил новую директиву — вместо «администрация Байдена» говорить «администрация Байдена — Харрис».
На этой неделе Харрис навлекла на себя критику тем, что рассмеялась, когда её спросили, посетит ли она границу.
ЖУРНАЛИСТ: Вы планируете посетить границу?
КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Не сегодня. (Заходится смехом.)
Хе-хе. Это уже не первый случай её неуместного истерического смеха. Похоже, у неё такой баг.
КАМАЛА ХАРРИС: …заполнить вакансию, появившуюся из-за отставки бывшего сенатора от Калифорнии Камалы Д. Харрис. (Заходится смехом.)
НОРА О’ДОННЕЛЛ, ведущая CBS News: Вас считают самым либеральным сенатором США.
КАМАЛА ХАРРИС: Кто-то это говорил… Майк Пенс во время дебатов! (Заходится смехом.)
КАМАЛА ХАРРИС: Для всех нас, родителей, одна из самых больших дилемм — что делать с нашими детьми в школе… (Сквозь смех.) Нам всем надо вернуться в школу! (Заходится смехом.)
КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! (Заходится смехом.)
СТИВЕН КОЛЬБЕР: Но ведь не все наносили такие удары, как вы.
КАМАЛА ХАРРИС: (Продолжает смеяться.) Это были дебаты!
Харрис получает всё больше власти, и важно проанализировать, на что указывают эти странные тики. С нами на связи психолог Брайан Рассел. Итак, Брайан, похоже, что она смеётся, когда сталкивается либо с неудобным вопросом, либо с вопросом, на который она не готова ответить. На что указывает смех в психологии?
БРАЙАН РАССЕЛ, психолог: (Заходится смехом.) Здравствуйте, Джесси! Рад вас видеть! Не могу с уверенностью утверждать, что именно так обстоит дело с вице-президентом, я её не знаю, но для многих людей смех — это защита от тревожности, которую они испытывают, когда ситуация или тема разговора для них неудобна или вызывает у них неуверенность в себе.
Защиты — это модели поведения, которые укореняются в людях, потому что на каком-то уровне они для этих людей срабатывают. Например, нервный смех может смягчить ситуацию или тему, а также дать человеку несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и сформулировать ответ, без неловких пауз или запинок вроде «Мм…» или «Э-э…».
Думаю, вы правы. Это защитный механизм. Она успокаивает себя, чтобы подготовиться или, может быть, выиграть время для ответа на неудобный для неё вопрос… Например, когда Нора О’Доннелл с CBS говорит: «Формально вы самый либеральный член сената США», — а она просто разражается смехом!
БРАЙАН РАССЕЛ: Да, знаете, для некоторых людей смех приятнее, чем неловкая пауза или «Мм… Э-э…» Потому смех, когда он настоящий, это, скорее, рефлекторная, спонтанная реакция. Так что, когда человек реагирует смехом, люди относятся к этому снисходительнее, чем к неловкой паузе или запинкам, «Мм», «Э-э»…
Да, и это выдаёт её. Как в покере. Но наше время истекло, Брайан…
Дата выхода в эфир 28 марта 2021 года.
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