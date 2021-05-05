France info: «слишком много работал» — трудолюбивому жителю Реймса пришлось добиваться французского гражданства через суд

История жителя Реймса, которому в прошлом году было отказано в получении французского гражданства из-за превышения лимита на рабочие часы, возмутила общественность, напоминает France info. Как передаёт издание, 3 мая 2021 года Мухаммеду, наконец, удалось выиграть дело и с помощью адвоката стать гражданином Франции. Как заверил новоиспечённый француз, отныне он, как примерный гражданин, не будет работать больше, чем положено.

История Мухаммеда, которому в декабре 2020 года было отказано в предоставлении французского гражданства из-за излишнего рвения на работе, взволновала даже правительство, пишет France Info. Тем не менее, в конце концов, житель Реймса выиграл дело и в понедельник 3 мая стал гражданином Франции.

По словам издания, мужчина уже 13 лет живёт во Франции, получил образование в Реймсе и не имеет судимостей, однако ему было отказано в его просьбе о гражданстве, поскольку в 2018 году — в год подачи заявления на получение гражданства — он превысил законную квоту по рабочим часам, трудясь в качестве сотрудника службы безопасности здания суда Реймса.

Этот мотив отказа возмутил адвоката Симона Миравета, ведь в текстах законов он не предусмотрен. После того, как дело Мухаммеда получило огласку, Миравет, по его словам, получил другие свидетельства от людей, которым было отказано в получении гражданства из-за того, что они «слишком много работали». «Как можно осмелиться сказать кому-то сегодня: «Вы не заслуживаете французского гражданства, потому что слишком много работаете?» — негодует адвокат.

Сейчас Мухаммед ждёт возможности получить своё первое удостоверение личности и подчёркивает: «Я не знал, что нельзя превышать квоту рабочих часов, и теперь постараюсь соблюдать её, как любой примерный французский гражданин».