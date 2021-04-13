SZ: в Германии насчитали столько беженцев, сколько не было с послевоенного времени

Согласно официальным данным, в Германии сейчас проживает около 1,9 млн беженцев — так много их в стране не было с послевоенных времён, подчёркивает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Между тем, за коронавирусный 2020 год в страну прибыло совсем немного людей. При этом около 236 тыс. человек в Германии просто терпят, несмотря на то что они давно должны были покинуть страну.

По последним данным, в Германии сейчас проживает так много беженцев, как не было с послевоенных времён, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Однако за коронавирусный 2020 год в страну прибыли лишь немногие.

По состоянию на 31 декабря в стране было официально зарегистрировано почти 1,9 млн людей, пребывающих в Германии в качестве беженцев. Это всего лишь на 36 тыс. человек больше, чем в год до этого, прирост составил примерно 2%.

Большинство беженцев приехали в Германию во время миграционной волны, спровоцированной началом гражданской войны в Сирии. В 2014 году в Германии было официально зарегистрировано около 629 тыс. беженцев с различным статусом пребывания в стране, в 2015 году это число возросло до 1,25 млн человек. Однако с 2017 года число прибывающих в Германию беженцев постоянно уменьшается.

Абсолютно большая часть из них обладает официально подтверждённым статусом пребывания в стране, который гарантирует им защиту государства. 1,4 млн человек, которые приехали в Германию в качестве беженцев, имеют подтверждённое право на получение убежища или признаны военными беженцами, у некоторых есть даже бессрочный вид на жительство, или они, по меньшей мере, находятся под защитой от высылки. В общей сложности это на 56 тыс. больше, чем в прошлом году. Около 212 тыс. соискателей статуса беженца к 31 декабря ещё не получили ответа на свои заявления – это число не было таким низким за последние 6 лет, отмечает издание.

При этом 236 тыс. человек, четверть из которых составляют дети или подростки, в Германии просто терпели, подчёркивает немецкая газета. Официально они не обладают правом находиться на территории страны, однако с их выездом или высылкой из Германии возникли те или иные трудности. Почти две трети таких «беженцев», которых в стране просто терпят, живут там уже более трёх лет — некоторые даже более пяти лет. Причины тому бывают различными. Более чем у трети нет необходимых для выезда из страны документов, ещё для одной трети причины просто неизвестны.

Как пояснила журналистам издания депутат Левой партии Улла Йелпке, Германия «как богатая страна в центре Европы не может уйти от ответственности за защиту беженцев». Сейчас в Германии живут почти 760 тыс. человек, получившие отказ на предоставление официального статуса беженца, отмечает издание. Около 40% из них находятся в стране уже шесть лет или дольше, причём у 70% есть вид на жительство — у трети даже бессрочный. Однако в статистике учитываются все, кто однажды тщетно подавал заявление на соискания статуса беженца — например, поляки и румыны, которые как граждане ЕС уже давно могут без проблем оставаться в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.